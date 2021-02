Tales of Vesperia était assez définitif pour atteindre un million de ventes

Tales of Vesperia: Definitive Edition s’est maintenant vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en janvier 2019, ce qui est probablement assez bon pour l’éditeur Bandai Namco. Qui sait combien d’unités constituaient la version PlayStation 4, mais nous devons imaginer qu’elle s’est plutôt bien comportée sur le système de dernière génération de Sony. Mieux encore, vous pourriez aider à pousser ces ventes plus loin puisque le jeu est en vente dès maintenant sur le PlayStation Store. Le RPG ne coûte que 8,74 € / 12,49 € pour une autre semaine.

Et bien que tout cela soit bien beau, Tales of fans recherchera sûrement plus d’informations sur Tales of Arise cette année. Le développement est censé bien se dérouler, le titre devant revenir à un moment donné en 2021. Il reste à voir si cela signifie simplement plus d’informations et de bandes-annonces ou une version réelle. Faites-vous partie de ce million de joueurs qui ont acheté Tales of Vesperia: Definitive Edition? Souvenez-vous de l’expérience dans les commentaires ci-dessous.