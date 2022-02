Tales of The Walking Dead, le nouveau spin-off de la saga mettra en vedette Terry Crews, Parker Posey et d’autres

Le spin-off attendu de la série »Les morts qui marchent », »Contes des morts-vivants »vient d’annoncer qui seront les acteurs de son casting, et présentera apparemment des visages familiers au public. Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu Oui Jillian Bell Ils viennent de rejoindre le projet. Ces noms sont un peu surprenants d’apprendre qu’ils apparaîtront dans Walking Dead, puisque la plupart des histoires de cet univers penchent vers l’horreur et le drame, alors que ces acteurs sont connus pour leur travail dans des séries comiques et des films.

Cette nouvelle série produite par Studios AMC, consistera en des anthologies dans l’univers de la série, racontant six histoires totalement originales qui n’auront aucun lien entre elles, mais mettra en scène à la fois de nouveaux auteurs et ceux déjà connus au sein de la franchise »The Walking Dead ». Selon Scott M. Gimpledirecteur du contenu de l’univers Walking Dead et producteur exécutif de la nouvelle série, le ton de la série englobera un large éventail d’émotions humaines :

« Anthony, Jillian, Terry, Parker et Poppy sont la première vague de talents singuliers qui vont encore étendre l’univers de Walking Dead dans de nouveaux royaumes déchirants, hilarants, sincères et horrifiants, et nous ne pourrions pas être plus heureux de les accueillir dans la famille, avec ces réalisateurs fantastiques ».

La série aura différents réalisateurs pour chaque chapitre qui seront Haïfaa al-Mansour, Deborah Kampmeier Oui Tara Nicole WeyrA l’exception de Michel Stratezmis, qui a travaillé sur »The Walking Dead » et »Fear the Walking Dead », qui réalisera trois épisodes. Le showrunner de »Tales of the Walking Dead », Channing Powellont partagé leur enthousiasme pour la nouvelle série, déclarant qu’ils « ont travaillé dur pour créer des personnages uniques, intéressants et inattendus pour les nouveaux et anciens fans de TWD ».

» The Walking Dead » présentera en première la deuxième partie de la saison onze le 20 février, avec de nouveaux épisodes disponibles une semaine à l’avance sur AMC + à partir du 13 février. Bien que nous n’ayons pas de date de sortie officielle pour Tales of The Walking Dead, la série devrait être diffusée cet été sur AMC et AMC+.