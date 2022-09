Tales of the Jedi, série animée Star Wars : de quoi s’agit-il et date de sortie

La nouvelle série animée guerres des étoiles intitulé »Contes des Jedi » promet de raconter en détail le parcours de deux des personnages les plus emblématiques de la saga, Ahsoka Tano et le Comte Dooku. Tous deux sont connus pour avoir commencé leur vie en tant que Jedi dévoué, mais leurs chemins les ont conduits loin de poursuivre leur devoir de Jedi. La mini-série nous donnera un aperçu de la façon dont ils sont devenus les personnages que nous connaissons déjà.

Semblable à d’autres séries comme »Star Wars : The Clone Wars » et »Star Wars : Bad Batch » qui ont servi à raconter des histoires inédites dans la trilogie préquelle, »Tales of the Jedi » englobera principalement des événements jamais adapté dans d’autres films et séries Star Wars.

De quoi parle Tales of the Jedi ?

Le format de « Tales of the Jedi » se concentrera sur un nombre varié de personnes et d’histoires. Comme confirmé, la mini-série s’étendra des événements avant » Star Wars : La Menace Fantôme » et » Star Wars : La Revanche des Sith », avec chacun des épisodes de 15 minutes se déroulant dans différentes périodes de temps. , dont beaucoup n’ont jamais été vus par les fans de Star Wars.

Les chapitres traitant du comte Dooku seront alors qu’il était encore un Jedi, avant sa chute du côté obscur et pendant qu’il est le maître de Qui-Gon. Cette section semble expliquer comment il a été convaincu de quitter l’ordre Jedi et montrer ce qui l’a poussé en cours de route.

La vie d’Ahsoka sera également présentée plus en détail, révélant ses premières années d’entraînement avec Anakin Skywalker et le capitaine Rex. Nous la voyons ensuite assister au mariage de Padm, rencontrant un nouveau méchant qui semble être identifié comme un inquisiteur.

Dans le livre » Ahsoka » de EK Johnston, nous voyons Ahsoka combattre un inquisiteur et prendre les cristaux du sabre laser pour elle-même. Cela pourrait être le thème de votre épisode, ou cela pourrait être le point de départ d’une nouvelle histoire.

Quand est sorti Tales of the Jedi ?

Pour le moment, la date de sortie de « Tales of the Jedi » sera donnée le mercredi 26 octobre, avec un total de six épisodes d’une durée de 15 minutes chacun, ce qui marque un temps d’une heure et demie. La série animée arrivera en exclusivité Disney+.