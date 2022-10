Tales Of The Jedi Episode 7 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont vraiment interrogés sur la date de sortie de Tales Of The Jedi Episode 7. Les fans des différentes régions sont vraiment intéressés à regarder cette série et à trouver toutes les informations sur cet épisode, beaucoup d’entre vous recherchent à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes là pour vous tous avec un guide séparé.

Dans cet article, nous présenterons tous les détails comme la date de sortie de Tales Of The Jedi Episode 7, la liste des épisodes, la liste des acteurs, les spoilers, comment regarder cette série dans différentes régions et bien plus encore. Si vous voulez connaître tous ces détails, nous vous recommanderons simplement de lire cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une animation américaine à venir et cette série a été créée par Dave Filoni et Charles Murray. Au cas où vous ne sauriez pas que cette série est une franchise Star Wars et pour cette raison, un large public attend la sortie de cette série. Le nom de sa société de production est Lucasfilm Animation.

Dans cette série, chaque épisode de Tales of the Jedi raconte une courte histoire mettant en vedette Jedi. Il y aura six épisodes dans la saison 1 et elle sera divisée en deux voies. Comme vous pouvez le constater, cette série est très intéressante et les fans attendent actuellement la date de sortie de Tales Of The Jedi Episode 7. Alors sachons-le.

Tales Of The Jedi Épisode 7 Date de sortie

Maintenant, nous allons dire ici la date de sortie de Tales Of The Jedi Episode 7. Dans la saison 1, il n’y a que 6 épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre la prochaine saison de cette émission. S’il y aura des informations concernant le renouvellement de la saison 2, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible. Alors restez connecté avec cette page.

Où diffuser Tales Of The Jedi?

Donc, en ce moment, si vous êtes impatient de regarder cette série, vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés sur Disney + et c’est la plate-forme officielle pour cela. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série variera également en fonction de votre région.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste de tous les épisodes de la saison 1.

Vie et mort

Justice

Les choix

Le Seigneur Sith

C’est en forgeant qu’on devient forgeron

Résoudre

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Corey Burton comme comte Dooku

Liam Neeson dans le rôle de Qui-Gon Jinn

Janina Gavankar comme Pav-ti: la mère d’Ahsoka Tano

Matt Lanter dans le rôle d’Anakin Skywalker

Ashley Eckstein dans le rôle d’Ashoka Tano

Micheál Richardson en tant que jeune Qui-Gon Jinn

Bryce Dallas Howard comme Yaddle

Phil LaMarr dans le rôle de Bail Organa

Clancy Brown en tant qu’inquisiteur

Le dernier mot

Enfin, nous allons terminer ici cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses sur la date de sortie de Tales of the Jedi Episode 7. Ici, nous avons également révélé de nombreuses autres informations telles que le casting de la série, l’intrigue de la série et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. S’il y a d’autres questions liées à la date de sortie de Tales Of The Jedi Episode 7, vous pouvez nous demander ci-dessous dans la section des commentaires. Nous serons heureux de vous aider.

