Tales of Arise PS5 Détails partagés, nouvelles captures d’écran révélées

Le blog japonais PlayStation a partagé de nouveaux détails sur les prochains Tales of Arise PlayStation 5 et PS4 RPG, détaillant à quel point le titre Bandai Namco sera meilleur sur la console de génération actuelle de Sony. Pour commencer, quiconque achète la version PS4 recevra une mise à niveau gratuite vers l’édition PS5 lors de l’achat du dernier système. Le matériel raccourcira le temps qu’il faut pour entrer dans une bataille grâce au SSD PS5, et deux modes de jeu différents donnent la priorité aux performances ou à la résolution. L’un optera pour 60 images par seconde tandis que l’autre sera entièrement consacré aux visuels 4K.

Le billet de blog continue ensuite en révélant que les commentaires haptiques dans le contrôleur DualSense seront pris en charge et que l’aide au jeu sera pleinement exploitée. De nombreuses nouvelles captures d’écran ont également été publiées dans le cadre de la mise à jour, dont certaines sont intégrées ci-dessous.

Si vous ne le savez pas déjà, Tales of Arise sortira sur PS5 et PS4 le 10 septembre 2021, et vous pourrez regarder près de huit minutes de jeu via le lien. La vidéo se concentre à la fois sur le combat et l’exploration, mais une fonctionnalité qui manquera est le multijoueur. Le producteur du jeu Yusuke Tomizawa a expliqué qu’il avait été abandonné afin que plus de temps puisse être consacré à l’intrigue et au casting. « Donc, ce jeu est vraiment un jeu autonome où une personne aime vraiment le drame et l’histoire globale du jeu, nous n’avons pas vraiment de plans pour un mode multijoueur actuellement. Mais de l’autre côté, nous avons mis beaucoup de Concentrez-vous sur la façon dont les personnages travaillent ensemble et comment ils coopèrent dans la bataille et comment cela se joue dans la mécanique du jeu. «

Un autre détail clé est que le titre sera assez linéaire – un format de monde ouvert a été exploré mais Tomizawa pensait que se concentrer sur la linéarité serait la « meilleure façon de proposer ce gameplay au joueur ». Avez-vous hâte de jouer à Tales of Arise en septembre? Attendez votre tour dans les commentaires ci-dessous.