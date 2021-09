Tales of Arise est le jeu de contes le plus vendu à ce jour, atteint 1 million d’exemplaires en moins d’une semaine

Comme nous l’avions prédit dans notre sondage du week-end, Tales of Arise a été un succès immédiat pour Bandai Namco. L’éditeur a révélé que le titre de jeu de rôle avait dépassé le million d’exemplaires vendus en quelques jours seulement, ce qui en fait le jeu Tales le plus vendu de tous les temps. Il pousse également les ventes totales de la série au-delà de 25 millions d’unités.

« Nous sommes très fiers et touchés de voir les fans et les nouveaux venus jouer à Tales of Arise », a déclaré le producteur Yusuke Tomizawa. « Notre objectif avec ce titre était d’ouvrir la franchise au plus grand nombre de joueurs possible tout en conservant l’ADN de Tales of et l’unicité qui ont permis à la franchise de rester forte pendant plus de 25 ans. Nous tenons à remercier les joueurs pour leur soutien. »

C’est un spectacle bienvenu, car nous pensons que Tales of Arise est une sortie fantastique. Nous lui avons attribué un 9/10 dans notre critique de Tales of Arise PS5, concluant: « Tales of Arise est allé au-delà de nos attentes. Avec ses paysages pittoresques insufflant un réel sens de l’aventure, c’est facilement l’un des jeux de Tales les plus forts et les plus cohérents à ce jour. »

Il sera intéressant de voir si les ventes maintiendront leur élan au cours des prochaines semaines, mais dans tous les cas, nous Probablement en regardant le titre de contes le plus vendu quand tout est dit et fait.