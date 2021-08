Tales of Arise est à peu près aussi long que Tales of Berseria, déclare le producteur

Avec sa date de sortie en septembre qui approche rapidement, il y a eu des spéculations concernant la durée réelle de Tales of Arise. Certains fans se sont demandé si l’accent mis par Bandai Namco sur le développement d’un nouveau moteur graphique signifierait que la taille globale du jeu en souffrirait – mais il semble que nous puissions toujours nous attendre à une aventure de Tales typiquement costaud.

Lors de la dernière vitrine des développeurs de Tales of Arise, le producteur Yusuke Tomizawa a été interrogé sur la durée du jeu. Il a répondu: « Inutile de dire que cela dépendra de votre style de jeu. Mais dans l’ensemble, je peux dire que ce sera à peu près la même durée que Tales of Berseria. Bien sûr, le jeu aura beaucoup de contenu secondaire et de rejouabilité pour la seconde. marche aussi. » (Tel que traduit par DualShockers.)

D’accord, mais quelle est la taille de Tales of Berseria ? Eh bien, cela dépend de la quantité de contenu secondaire que vous essayez, mais en moyenne, il faut environ 50 à 60 heures pour terminer une partie. Considérablement plus si vous voulez voir et faire absolument tout — même si nous ne savons pas si Tomizawa en tient compte dans sa réponse.

Alors voilà, Tales of Arise devrait être d’une taille décente. Attendez-vous avec impatience le prochain RPG d’action? Embarquez pour un grand voyage dans la section commentaires ci-dessous.