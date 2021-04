Tales of Arise arrive le 10 septembre, version PS5 confirmée

Après avoir été officiellement annoncé il y a près de deux ans à l’E3 2019, Bandai Namco a finalement confirmé que Tales of Arise sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 10 septembre 2021. Le premier n’avait pas été annoncé avant aujourd’hui, il est donc bon de savoir que Les propriétaires de PS5 bénéficient d’une version native. Vous pouvez avoir un tout nouveau regard sur Tales of Arise dans la bande-annonce ci-dessus.

Tout est en japonais, nous ne pouvons donc pas vous dire ce qui se passe ou ce que disent les personnages, mais les images prouvent que le nouveau style artistique magnifique a été conservé pour la version finale. Les utilisateurs de PS5 bénéficieront de deux modes différents: le mode Performance tire parti de 60 images par seconde tandis que le mode priorité graphique concerne cette douce résolution 4K. Les temps de chargement seront également beaucoup plus rapides sur PS5.

Un article de Famitsu confirme que les cinématiques d’anime seront produites par ufotable, qui a déjà travaillé sur God Eater et Tueur de démons. Enfin, si vous voulez voir encore plus de Tales of Arise, voici sept minutes de gameplay, qui présentent le nouveau système de combat en détail. Êtes-vous impatient de celui-ci? Partagez vos dernières impressions dans les commentaires ci-dessous.