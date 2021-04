Tales of Arise abandonne le multijoueur pour une plus grande concentration sur les personnages et l’histoire

Bien que cela n’ait jamais été un objectif majeur pour la série JRPG, la fonctionnalité multijoueur a été livrée avec la plupart des entrées de la franchise Tales of. Les modes coopératifs permettaient à jusqu’à quatre joueurs de faire équipe pendant les batailles, mais cela ne sera pas possible dans Tales of Arise. Confirmé dans le cadre d’une interview avec IGN, le long métrage ne sera pas mis en avant car l’équipe veut se concentrer sur le récit qui s’entremêle plus que jamais avec un seul personnage.

Le producteur Yusuke Tomizawa a déclaré: « Donc, ce jeu est vraiment un jeu autonome où une personne aime vraiment le drame et l’histoire globale du jeu, nous n’avons pas vraiment de plans pour un mode multijoueur actuellement. Mais de l’autre côté, nous se sont beaucoup concentrés sur la façon dont les personnages travaillent ensemble et comment ils coopèrent dans la bataille et comment cela se joue dans la mécanique du jeu. «

Tomizawa poursuit ensuite en expliquant que même si le développeur a exploré en utilisant un format de monde ouvert, le jeu sera assez linéaire. « Nous pensions que c’était la meilleure façon pour les joueurs d’apprécier vraiment ce qu’est Tales of Arise. Encore une fois, l’histoire, le développement du personnage, toutes ces bonnes choses, nous avons pensé que c’était la meilleure façon de proposer ce gameplay au joueur. » Et pour rattraper rapidement si vous avez raté l’explosion de la semaine dernière, Tales of Arise arrive sur PS5 et PS4 le 10 septembre, et vous pouvez profiter de sept minutes de jeu ici.

Avez-vous déjà joué à des contes de jeux avec des amis? Êtes-vous déçu que ces options multijoueurs aient été supprimées? Prenez votre tour dans les commentaires ci-dessous.