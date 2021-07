Takemichi sauvera-t-il Hinata de la mort dans Tokyo Revengers ?

Les Tokyo Revengers ont fait exploser les ventes et conquis le cœur de tout le monde. L’intrigue a continuellement connu des hauts et des bas. Cela a également inquiété les fans quant à la direction dans laquelle cela s’est terminé. Takemichi a voyagé du présent au passé un certain nombre de fois et cela a tous donné des résultats différents. Cependant, son seul but était d’empêcher sa petite amie de lycée, Hinata de mourir.

Cet article est composé de spoilers, ne lisez pas si vous n’avez pas lu le manga.

Takemichi Hanagaki est le protagoniste des vengeurs de Tokyo, il a toujours été persistant sur son objectif depuis le tout début. De snob, il s’est transformé en un tout nouveau personnage juste pour battre l’avenir en sauvant Hinata. Cependant, il y a toujours eu beaucoup de gens qui se sont placés entre eux. Tetta Kisaki a été l’un de ces obstacles.

Pourquoi le futur ne change-t-il pas pour Takemichi et Hinata ?

La principale raison pour laquelle Hinata meurt à l’avenir est due à Tetta Kisaki. Il est révélé plus tard dans le manga que Tetta Kisaki partage un passé avec Hinata. À l’époque où Tetta Kisaki appartenait au même groupe d’étude. Tout le monde évitait Kisaki et l’insultait parce qu’il était un nerd. Il n’y avait qu’Hinata pour l’avoir traité en ami. Mais un jour où Hinata était victime d’intimidation, Takemichi est apparu comme un héros dans une cape et a sauvé Hinata. C’est depuis lors que Tetta Kisaki avait un œil sur Takemichi et reconquiert Hinata.

Quelle est la raison pour laquelle Hinata meurt à plusieurs reprises dans le présent ?

Tetta Kisaki a toujours eu le béguin pour Hinata. Il a toujours voulu que Hinata le reconnaisse et afin de le devenir. Il a rejoint pour devenir le groupe Tokyo manji et d’autres gangs. Avec son intelligence et son intelligence extrêmes, il voulait gravir les échelons des pouvoirs et se faire reconnaître. À l’avenir, avec des pouvoirs incroyables, il est capable de contrôler tout le monde dans le groupe.

Après avoir atteint le sommet, il demande à Hinata d’être sa petite amie, mais elle le rejette complètement. Cela blesse sa fierté et il la tue avec des accidents planifiés. Pour surmonter ces accidents, le seul moyen pour Takemichi est de tuer Kisaki de telle sorte qu’il ne soit plus en mesure de planifier les accidents.

Tokyo Revengers x Dragon Egg Game Collaboration Illustration de Takemichi, Mikey, Draken et Hinata !#東リベ pic.twitter.com/i3MWGztg8I – shiro @ Gojo Satoru🤞🏻 (@kaikaikitan) 3 juillet 2021

Takemichi tue-t-il Tetta Kisaki ?

Takemichi fait tout pour arrêter Kisaki. Dans la bataille de Valhalla contre Tokyo Manji, Takemichi doit mener une guerre contre le puissant Valhalla sans Mikey ni Draken. De l’autre côté, Valhalla était dirigé par Tetta Kisaki en tant que commandant en second. Quant à Tokyo Manji, les autres dirigeants sont lourdement blessés. La bataille se déroule avec une différence majeure dans le nombre de membres.

Cependant notre héros Takemichi n’a pas abandonné. Son visage était tordu et ses dents cassées. Avec le retour de Mikey et Draken, la bataille était facilitée pour Tokyo Manji et Takemichi pouvait enfin combattre Tetta Kisaki face à face.

Lors de leur face à face, Tetta Kisaki révèle son passé avec Hinata à l’école maternelle. Depuis lors, Tetta Kisaki a essayé de se transformer en une toute nouvelle personne et de devenir quelqu’un de reconnu et de contrôler les Revengers de Tokyo à l’avenir. Après leurs aveux, Takemichi poursuivait Tetta Kisaki avec une arme à feu. Un camion l’a percuté au milieu de la route et Kisaki est mort dans l’accident.

Qu’est-ce qui est stocké pour Hinata et Takemichi ?

Avec la mort de Kisaki, le groupe Tokyo Maji est dissous afin de protéger tout le monde à l’avenir. À l’heure actuelle, Takemichi est sur le point d’épouser Hinata. Les deux partagent le même amour éternel l’un pour l’autre. Cependant, il manque encore quelqu’un dans le présent, ce n’est autre que Mikey. Pour sauver Mikey, Takemichi retourne dans le passé et rate son mariage. Par conséquent, à la fin, Hinata est sauvée, cependant, on ne peut pas dire grand-chose sur le fait que Takemichi et Hinata pourront se retrouver ensemble?

