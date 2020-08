Take-Two défend la hausse des prix des jeux PlayStation 5 et Xbox Series X

Cependant, Strauss Zelnick, PDG de la société, assure que le changement de prix sera modeste et justifié.

L’un des débats qui suscite le plus d’agitation face à l’arrivée prochaine de la prochaine génération de consoles est l’allusif à prix des jeux vidéo. Aujourd’hui, notre secteur est l’un des plus chers pour les consommateurs et, avec la croissance de la technologie et des investissements pour le développement, une augmentation respective du coût d’un jeu vidéo à l’avenir devient de plus en plus possible. Cette éventualité, bien sûr, a généré des troubles dans la communauté mais, dans la mesure où Prendre deux Cordialement, comme le croit le réalisateur de God of War, c’est un geste nécessaire.

Dans ce sens, Strauss Zelnick, PDG du conglomérat, a offert un entretien à Industrie des jeux, où il a partagé son point de vue sur le thème des coûts à la consommation. Ainsi, il a défendu leur augmentation, commentant ce qui suit: “Il n’y a pas eu d’augmentation du prix des grands titres depuis longtemps, même si cela coûte beaucoup plus cher de fabriquer ces titres. Et nous pensons qu’avec la valeur de ce que nous offrons aux consommateurs et pour le type d’expérience qui ne peut vraiment être vécue que sur les consoles de la nouvelle génération, ce nouveau prix est justifié”

“Cependant, il est facile de dire que lorsque vous offrez une qualité extraordinaire, et c’est ce que notre entreprise est fière de faire.“Il a ajouté. En se rappelant aussi que Ubisoft ne projette pas, pour le moment, une augmentation du prix de ses jeux vidéo, Zelnick a ajouté que son entreprise “ne parle pas pour l’industrie” et que “le prix doit refléter la qualité de l’expérience“, ce dernier étant la raison pour laquelle il considère que”c’est un changement de prix extrêmement modeste étant donné que le prix n’a pas changé depuis longtemps“

Même ainsi, l’exécutif de Prendre deux n’a pas mis en évidence le montant de cette augmentation –en 2K21 ce sera 10 $, mais il n’a pas été déterminé en règle générale– bien qu’il soit certain qu’à l’approche du lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, nous découvrons les informations tant désirées.

