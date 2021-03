Take-Two Boss croit que les joueurs étaient «  prêts  » pour des jeux à 70 €

Le débat féroce sur le prix des jeux gronde, conduit presque exclusivement par Returnal en ce moment. Le prochain roguelike exclusif PlayStation 5 de Housemarque apporte un tas d’idées intéressantes à la table, mais le discours entourant le jeu est pointé vers son prix de 69,99 €. Dans un Pousser le carré interview, le studio finlandais a souligné qu’il «fait notre moitié de la proposition de valeur» en faisant un grand jeu; évidemment le débat gronde, quelle que soit la qualité globale du titre.

Le premier éditeur à annoncer officiellement une augmentation de prix de la PS5 a été Take-Two, avec sa version nouvelle génération de NBA 2K21. Et s’exprimant dans le cadre d’une conférence cette semaine, telle que transcrite par VGC, le patron Strauss Zelnick pense toujours que c’était la bonne décision: «Nous avons annoncé un prix de 70 € pour NBA 2K21, notre point de vue était que nous offrons un éventail d’expériences extraordinaires. , beaucoup de rejouabilité, et la dernière fois qu’il y a eu une augmentation de prix de première ligne aux États-Unis, c’était en 2005, 2006, donc nous pensons que les consommateurs étaient prêts pour cela.

Zelnick, cependant, a continué que Take-Two n’a pas annoncé d’augmentation de prix pour son tout liste de logiciels, et a souligné que l’éditeur s’ajustera au cas par cas: «Nous savons tous de façon anecdotique que même si vous aimez une expérience consommateur, si vous sentez que vous avez été surfacturé pour cela, cela ruine l’expérience, vous ne Je ne veux plus l’avoir. [If you] allez dans un excellent restaurant – un très très bon restaurant – prenez un excellent repas et un excellent service, puis vous obtenez une facture qui est le double de ce que vous pensez qu’elle devrait être, vous n’y retournerez jamais.

Il a ajouté que la politique de Take-Two est, en fait, de sur-livrer et de sous-facturer: «Nous voulons donc toujours nous assurer que les consommateurs ont l’impression de livrer beaucoup plus que ce que nous demandons en retour, et c’est également vrai pour nos dépenses de consommation actuelles. Nous sommes une entreprise de divertissement, nous sommes là pour captiver et engager les consommateurs, et si nous le faisons, la monétisation suivra. »

Le prix plus élevé n’a pas vraiment nui aux ventes de NBA 2K21, car il s’agissait de l’un des jeux les plus vendus de 2020 – même s’il convient de rappeler qu’il disposait d’une alternative PS4 moins chère. Mais il sera intéressant de voir les performances des titres à l’avenir, l’Europe ressentant particulièrement le pincement, car les taxes et les taux de change peuvent pousser le prix de certains jeux bien au-delà de 100 €. Comme évoqué au début de cet article, Returnal peut s’avérer être le véritable test d’acide ici.