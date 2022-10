Taissa Farmiga reviendra pour The Nun 2

Nous pouvons maintenant confirmer que Taissa Farmiga reviendra pour La nonne 2, grâce à Deadline et The Hollywood Reporter. Alors que Farmiga était certainement disposée à revenir dans la franchise et que le synopsis officiel du film indiquait que son personnage dans le premier Religieuse film, Sister Irene, reviendrait, il était auparavant difficile de savoir si son actrice reviendrait également.





Tout en annonçant la nouvelle sur Instagram et Twitter, Farmiga a sous-titré le message « Sister actes II ». En plus d’être un jeu de mots sur la façon dont elle joue à nouveau une nonne, cela pourrait également faire référence à la façon dont la vraie sœur de Farmiga, Vera Farmiga, joue Lorrain Warren dans le rôle principal. Prestidigitation série. Cependant, prévoit de les faire jouer ensemble dans le même film au sein de la série, similaire à Un terrain plus élevé, doivent encore se concrétiser.

FILM VIDÉO DU JOUR

La nonne concernait Valak (Bonnie Aarons), un démon qui avait pris la forme d’une nonne effrayante précédemment introduite dans La conjuration 2, hantant un monastère. Sœur Irene a été envoyée pour enquêter sur le phénomène aux côtés du père Burke (Demián Bichir). C’était un film préquel qui se déroulait plusieurs années avant la hantise de la famille Perron représentée dans l’original Conjuration.

En plus de cela, Farmiga tourne actuellement la deuxième saison de la série HBO de Julian Fellowes L’âge d’or avec Cynthia Nixon et Carrie Coon. Un autre de ses projets à venir sera Elle a enseigné l’amour aux côtés de Kirby Howell-Baptiste et Darrell Britt-Gibson. Farmiga a également été vu récemment dans Pascual Sisto John et le trou aux côtés de Michael C. Hall.





Le reste de la nonne 2

La nonne 2 aura lieu en 1956, qui se déroule quelques années après son prédécesseur. Après l’assassinat d’un prêtre, Sœur Irène se retrouvera à nouveau face à face avec Valak. Elle se joindra à cette entreprise par l’acteur d’Euphoria Storm Reid, qui a été choisi pour le rôle principal. Alors que les détails du personnage de Reid sont gardés secrets, un premier appel au casting pour la suite pourrait fournir quelques indices. Bien sûr, les plans auraient pu changer d’ici là.

« SOPHIE (10-12 ans) – Appel ouvert Le personnage s’identifie comme étant de race blanche. Une élève timide et douce de 10 ans à l’école St. Mary’s, en France. La sœur de Sophie, MARCELLA, une figure maternelle plus vraie, est enseignante à l’école. Sophie est souvent tourmentée jusqu’aux larmes par un groupe de filles méchantes. Elle se lie d’amitié avec FRENCHIE, qui travaille sur le terrain de l’école. Il est apparemment le seul allié de Sophie, à part sa sœur. Elle peut à peu près faire face aux brutes à l’école… jusqu’à ce qu’elle soit également hantée par de mystérieux démons. Nous recherchons un enfant avec une intelligence émotionnelle profonde et la capacité de transmettre des émotions fortes. Un léger accent français est requis pour l’audition. RÔLE PRINCIPAL. »

Michael Chaves, le directeur de The Conjuring: The Devil Made Me Do It, sera également direct La nonne 2. Akela Cooper a écrit le scénario, bien que des révisions par Ian Goldberg et Richard Naing aient été faites. James Wan d’Atomic Monster et Peter Safran de The Safran Company, qui a produit les huit La conjuration films de franchise, produira également celui-ci. Michael Clear et Gary Dauberman seront les producteurs exécutifs.