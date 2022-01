« Tais-toi, poupée maudite » : la première phrase de Mario Almada au cinéma

in

Si l’on est strict, le début de sa carrière d’acteur de cinéma se fait avec la prononciation de « hey, marionnettiste » dans Les cavaliers sorcières (1966). Mais ces quelques mots sont un petit prologue à sa grande performance en tant que star dans ce même film. Eh bien, il ne savait pas qu’il était sur le point de devenir l’une des gloires du cinéma mexicain lorsque son personnage en tant que chef des voyous a crié ce qui suit: « Tais-toi, putain de poupée. »

Cette phrase exaspérée adressée à une marionnette a été le début d’une carrière prolifique dans l’industrie cinématographique. Ayant personnifié un méchant sans nom, avec peu de dialogue et un mauvais visage, a ouvert les portes d’un univers dans lequel il est entré par accident avec 44 ans au-dessus. Sans aucun doute, un cas extraordinaire.

Alors que de nombreux jeunes comédiens de l’époque commencent à se présenter au théâtre pour se faire connaître, ou acceptent de remplir des rôles dans certains films pour s’initier progressivement au cinéma, Mario Almada a été touché par la déesse fortune pour devenir une star du grand écran à un âge rare. Et tout était circonstanciel.

En raison du fait que Bruno Rey a subi un accident qui l’a empêché d’être actif et que le budget était épuisé pour engager un acteur de sa stature, Fernando Almada a proposé à son frère de monter sur scène. Don Mario accepta à condition de prononcer moins de discours que ceux qui avaient été écrits pour Rey car il n’allait pas les apprendre et parce que son personnage ne demandait qu’à tirer quelques marionnettes.

Il n’aurait jamais imaginé que cela suffirait à surprendre amis et étrangers. Carlos Savage, rédacteur en chef de Les cavaliers de la sorcière, Il lui a recommandé de continuer comme acteur de cinéma parce qu’il avait une allure attrayante et une voix agréable pour le public. En l’écoutant, Mario Almada a trouvé une place dans le western national, un genre où il a été catapulté comme un aimant au box-office.

Comme si cela ne suffisait pas, comme si les étoiles s’étaient alignées en sa faveur, le genre action est apparu sur son passage. Là, il a fini de se lever. Identifié comme justicier, il s’est imposé comme un héros atypique car il n’était pas un idole, il manquait de muscles et il a infligé des balles à plus de 60 ans. Il s’est battu contre les trafiquants de drogue, les braqueurs de banque, les démons, les punks, les remorqueurs meurtriers, la fédération de football et les membres de sectes sataniques. La seule chose qui manquait était de se battre contre lui-même.

Il est décédé en laissant un héritage avec plus de 350 titres à son actif, une somme assez considérable pour un homme devenu acteur par hasard à cause d’une marionnette sur laquelle il a dû crier Les Cavaliers Sorciers.

