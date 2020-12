Taina Williams montre son ventre tout en modélisant Savage X Fenty suite à des rapports de grossesse

On rapporte qu’elle et G Herbo attendent leur premier enfant ensemble.

Une révélation de grossesse après une arrestation n’est pas le nombre de femmes enceintes qui partagent leur grande nouvelle, mais c’est apparemment ce qui s’est passé avec G Herbo et Taina. Nous avons récemment rendu compte des problèmes juridiques du rappeur après qu’il ait été révélé que Herbo faisait face à des accusations de fraude fédérale. Le rappeur de Chicago est accusé d’avoir conspiré avec d’autres dans un stratagème de vol d’identité où Herbo aurait dépensé de l’argent volé pour des animaux de compagnie et des vacances de luxe. Il a nié les accusations portées contre lui. Suite à la nouvelle, l’avocat de G Herbo a partagé que le rappeur et sa petite amie, Taina Williams, ne sont pas seulement fiancés, mais qu’ils attendent leur premier enfant ensemble. On dit que Taina est enceinte de quatre mois, et certains pensent que l’influenceuse et mannequin des médias sociaux montrait son petit ventre de bébé sur de récentes photos des médias sociaux. Indépendamment de l’affaire dont il est saisi, G Herbo continue d’échanger des mots doux avec sa femme sur Instagram. Elle a récemment publié une photo avec le rappeur avec la légende: « Quand vous ne trouvez pas le soleil, soyez le soleil. » Il a répondu dans les commentaires, « Lol vous rendez un * gga heureux. » Découvrez leur photo d’amour ci-dessous avec les clips Savage x Fenty de Taina.