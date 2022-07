Taika Waititi « vraiment ennuyée » par Stranger Things pour avoir utilisé la musique de Kate Bush

Bien que de nombreuses personnes aient découvert la musique de Kate Bush à travers la saison 4 de Choses étranges, Taika Waititi n’a pas pu s’empêcher de souligner comment l’inclusion de « Courir sur cette colline (Un accord avec Dieu) » dans le hit de Netflix l’a « gâché » pour lui. En tant que fan de longue date de Bush, Waititi est bien conscient qu’il y a beaucoup de gens qui prétendent maintenant connaître le travail de Kate Bush, alors qu’ils ne connaissent qu’une seule chanson.

La musique a toujours occupé une place importante dans Choses étranges, avec les créateurs The Duffer Brothers utilisant constamment des airs classiques des années 80 à des moments importants de la série. Dans la saison 4, la musique présentée dans l’émission a atteint un tout autre niveau, avec le hit de Kate Bush de 1985 qui a atteint le sommet des charts et « Metallica »Marionnettiste » gagne également du terrain dans les charts après avoir figuré dans la finale de la série. Cependant, en tant que personne qui voulait puiser dans la musique de Kate Bush pour son dernier film Marvel, Taika Waititi a récemment déclaré NME qu’il était ennuyé que les Duffers l’aient battu au cri. Il a dit:

« Vous voulez dire comment ils ont ruiné Kate Bush ? J’adore ce spectacle, mais en tant que personne qui se sent réellement propriétaire de la musique de Kate Bush… je suis vraiment ennuyé ! Je suis devenu un de ces vieux connards qui se dit : « Ces gosses n’ont jamais écouté Kate Bush, ils ont entendu une chanson dans une émission de télé ! » Ils ne connaissent pas Kate Bush ! Je connais Kate Bush !’”

Taika Waititi avait des projets de Kate Bush pour Thor : Love and Thunder

Studios Marvel

La musique de Kate Bush a connu un énorme regain grâce à Choses étrangesmais il fut un temps où il pouvait avoir Marvel’s Thor : Amour et tonnerre qui a tenté d’apporter ses chansons à un nouveau public car Waititi avait beaucoup d’idées sur la façon d’incorporer sa musique au retour de Thor. Cela aurait inclus l’ajout de « Le travail de cette femme » à une scène impliquant Jane Foster, interprétée par la rapatriée Natalie Portman. Cependant, alors que tous les rêves de Kate Bush de Waititi ont peut-être été brisés, il a pu apporter la puissance de Guns N Roses à la fête, ce qui correspond certainement au monde brillant, bruyant et rétro de Thor qui a été créé une fois de plus par le réalisateur.





Il est difficile d’imaginer que l’utilisation des chansons de Kate Bush dans la dernière aventure de Thor aurait pu créer plus d’impact que celui généré par Choses étranges, et il semble qu’à la fin tout ait fonctionné pour le mieux. Avec Choses étranges dominant les classements en streaming, Thor : Amour et tonnerre se dirigeant vers l’un des plus grands week-ends d’ouverture de l’année et de nombreuses chansons nostalgiques apparaissant dans les charts de singles qu’ils n’ont pas touchés depuis des décennies, personne ne se plaint trop en ce moment. Pour beaucoup, après l’utilisation ingénieuse des Duffer Brothers « Histoire sans fin » dans la saison 3, et maintenant Kate Bush et Metallica dans la saison 4, qui seront les stars musicales à figurer dans la dernière saison dans quelques années ?