Taika Waititi veut que les fans de Squid Game abandonnent le dub : « Vous n’avez pas à regarder en anglais »

Jeu de calmar est devenu un autre exemple de la puissance de l’industrie coréenne du divertissement, étant devenu la série de streaming numéro un pour les abonnés Netflix du monde entier et en même temps s’intégrant dans les mèmes des médias sociaux, les discussions et plus encore jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous connecter sans le voir mentionné. Cependant, étant d’origine étrangère, la série a évidemment entraîné le débat séculaire de savoir si une telle émission doit être regardée dans la langue maternelle avec sous-titres, ou dans la version audio doublée que Netflix a proposée par défaut. Quelqu’un qui a son opinion définitive sur la question est Thor : Amour et Tonnerre réalisateur Taika Waititi, qui a pesé sur le sujet dans un post Twitter.

Vous n’êtes pas obligé de regarder Squid Game doublé en anglais. – Taika Waititi (@TaikaWaititi) 3 octobre 2021

Comme des millions de téléspectateurs réguliers, Waititi est un fan du phénomène asiatique, réalisé par Hwang Dong-hyuk, et c’est un peu comme regarder Le château de Takeshi écrit par Stephen King en L’homme qui court mode. La série se concentre sur un groupe de « joueurs » chanceux qui sont presque obligés de s’inscrire pour participer à une série de jeux simples avec la chance de gagner un énorme prix en espèces s’ils gagnent. Cependant, tous ceux qui ne suivent pas les instructions du jeu ou ne terminent pas les jeux dans un délai déterminé sont éliminés du jeu – et de la vie. Ayant fait ses débuts il y a trois semaines, Jeu de calmar est déjà en passe de devenir la série la plus regardée sur la plateforme.

C’est un point très juste. Vous pouvez absolument ! J’aime PERSONNELLEMENT le son des films coréens et j’ai été surpris lorsque Netflix l’a présenté en anglais comme première option. – Taika Waititi (@TaikaWaititi) 4 octobre 2021

Cependant, alors que beaucoup choisissent de regarder la série avec la bande originale doublée en anglais par défaut, Waititi pense que la seule façon de vraiment profiter de la série est de supprimer le doublage en faveur de la piste originale en coréen. En postant sur son fil Twitter, le réalisateur a fait valoir qu’il aimait personnellement « le son des films coréens ».

« Vous n’avez pas à regarder Jeu de calmar doublé en anglais », a-t-il déclaré, avant de répondre à un autre utilisateur qui a préconisé la version anglaise, « C’est un point très juste. Vous pouvez absolument ! J’aime PERSONNELLEMENT le son des films coréens et j’ai été surpris lorsque Netflix l’a présenté en anglais comme première option. »

Il semble que ce débat séculaire ne trouvera jamais une résolution unanime d’une manière ou d’une autre, car si beaucoup pensent que l’audio doublé enlève quelque chose à la performance de l’acteur, les légendes de dialogue parfois douteuses signifient que certains aspects du programme se perd toujours dans la traduction, et bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas lire une ligne de texte tout en essayant de comprendre ce qui se passe à l’écran. L’audio doublé a été créé par un groupe d’acteurs talentueux choisis par Netflix pour apporter autant d’un son authentique que possible au dub anglais, y compris Star Wars : Visions la vedette Greg Chun, Paul Nakauchi et Combat mortelc’est Tom Choi.

Quelle que soit la manière dont le public choisit d’apprécier la série et son suivi potentiel, il y a un signe clair que si une série présente une histoire intrigante et bien ficelée, peu importe d’où elle provient, elle peut être appréciée par un large public autour du monde sans qu’il soit d’abord refait avec une grosse production hollywoodienne. La première saison de Jeu de calmar est disponible dès maintenant sur Netflix.

Sujets : Jeu de calmar, Netflix