Taika Waititi va-t-il réaliser la tour de la terreur de Disney ?

Selon TheDisInsider, Taika Waititi a signé pour diriger Disney’s La tour de la terreur redémarrer le film. Les La tour de la terreur Le projet comprend également Scarlett Johansson, qui est attachée en tant que productrice. Le statut de ce film était en danger lorsque Johansson a déposé une plainte contre Disney pour leur décision de mettre Veuve noire sur Disney+ Premier Access le même jour que les cinémas. Cependant, Disney et Johansson se sont installés et le projet semble toujours en développement. Histoire de jouets 4 le réalisateur josh Cooley écrira également le script du projet.

La tour de la terreur est basé sur l’attraction Disney, The Twilight Zone Tower of Terror, qui a ouvert ses portes aux studios Disney’s Hollywood en 1994. L’attraction est un énorme succès et a également ouvert ses portes dans les parcs Disney du monde entier. À Disney’s California Adventure, l’attraction a été rebaptisée Gardiens de la Galaxie : Mission Breakout. En 1997, un téléfilm du même nom sort sur ABC. Ce film mettait en vedette Steve Guttenberg et Kirsten Dunst.

Disney transformer leurs attractions en films n’est pas nouveau et leur a apporté un succès antérieur. Les pirates des Caraïbes franchise a rapporté plus de 4,5 milliards de dollars et est l’une de leurs propriétés les plus prospères. Le studio redémarre le Pirates franchise, cette fois avec Margot Robbie.

Plus récemment, Disney a publié le Croisière dans la jungle, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Jungle Cruise s’est assez bien comporté au box-office, totalisant 213 millions de dollars dans le monde. Le film était également disponible sur Disney+ Premier Access le même jour que les cinémas. Le studio dispose également d’un Maison hantée film en préparation, avec Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield et Danny DeVito.

Le dernier film réalisé par Waititi, Lapin Jojo, a remporté le prix du meilleur scénario adapté aux Oscars 2020 et a été nominé pour le meilleur film. Le réalisateur a récemment joué le rôle principal d’antagoniste dans gars libre, un autre projet appartenant à Disney, et a eu un petit rôle dans James Gunn La brigade suicide.

Avec La tour de la terreur, Taika Waititi ajoute un autre projet à sa lourde charge de travail à venir. Le réalisateur a déjà travaillé avec Disney sur Thor : Ragnarok et a exprimé le personnage, Korg, dans Ragnarok, Avengers : Fin de partie,et Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Son travail avec Disney se poursuit alors que Waititi dirige Thor : Amour et Tonnerre et il écrit et réalise également un prochain épisode dans le Guerres des étoiles la franchise. Il a également réalisé un épisode de Le Mandalorien et a exprimé le droïde, IG-11.

En dehors de Disney, Waititi crée une nouvelle série pour HBO Max, intitulée Notre drapeau signifie la mort. Il réalise également une comédie dramatique sportive mettant en vedette Michael Fassbender, intitulée Le prochain but gagne, qui fera ses débuts en 2022. Il est également impliqué dans deux émissions de comédie sur FX; Réservation Chiens et Ce que nous faisons dans l’ombre, qui est basé sur un film qu’il a co-créé avec Jemaine Clément.

Waititi est l’un des plus grands cinéastes / acteurs du secteur en ce moment et Disney se lance certainement dans le train Waititi. Il pourrait encore s’écouler un certain temps avant que le La tour de la terreur Le film est sorti car Waititi a actuellement beaucoup à faire, mais il y a encore beaucoup de contenu Waititi nouveau et unique à espérer. Cette nouvelle arrive de The DisInsider.com.