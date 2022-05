Taika Waititi révèle si Thor: Love and Thunder est un « passage du flambeau »

Cela fait près d’une décennie que Jane Foster fait partie du MCU, mais elle revient avec un bang, ou plutôt un éclair, cet été. Dans Thor : Amour et tonnerre, Jane possédera le pouvoir du dieu du tonnerre en brandissant Mjolnir, aux côtés de Thor tout au long du film. Même si Jane a le marteau, la réalisatrice Taika Waititi a récemment déclaré Film total qu’elle ne prend pas nécessairement le manteau de Thor à plein temps :

« C’est vraiment amusant, l’idée que Thor a obtenu Stormbreaker, la grande hache, et maintenant son marteau est de retour et il est entre les mains de quelqu’un d’autre. Ce n’est plus son marteau. C’est l’idée que quelqu’un prend sa place. Je pense beaucoup des fans vont potentiellement supposer, ‘Oh, OK, c’est le passage du flambeau’… Je ne suis pas au courant des plans de Marvel pour l’avenir, mais je ne pense pas que ce soit le cas. »

Thor est l’un des pères fondateurs du MCU en tant qu’original de la phase un. 2011 Thor était le quatrième film MCU à sortir et a lancé la carrière de la star Chris Hemsworth. Sur les six Avengers originaux, Thor est l’un des trois seuls encore actifs dans le MCU et est le premier personnage de Marvel Studios à recevoir quatre films dans une franchise phare. Hemsworth est resté très occupé à jouer à Thor pendant plus d’une décennie, mais si l’on en croit Waititi, Amour et tonnerre n’est peut-être pas la fin du chemin pour le fils d’Odin.

Est-ce que Jane Foster continuera comme Thor après Amour et tonnerre?





En ce qui concerne ce que l’avenir réserve à Jane Foster, la feuille de route est peut-être déjà précisée dans les pages de Marvel Comics. En parlant avec Total Film, Waititi a révélé que le personnage de Jane dans Amour et tonnerre est fortement basé sur la course emblématique de Jason Aaron Mighty Thor :

« Nous nous en tenons assez au scénario de Jane et à ce qui lui est arrivé… parce que cela a eu une telle influence sur le film. Nous essayons d’en tirer le meilleur parti. »

La version de Jane de Thor fait partie de nombreux scénarios différents dans les bandes dessinées, ce qui offre de nombreuses possibilités au MCU. Qu’il s’agisse de son implication dans les guerres secrètes ou de rejoindre la gamme All-New All-Different Avengers avec Sam Wilson et Kamala Khan, Jane peut être un acteur majeur du MCU pour les années à venir si Kevin Feige le souhaite. C’est, bien sûr, si Natalie Portman veut rester après Amour et tonnerre. Portman n’a pas quitté le MCU très proprement après le très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres, et il lui a fallu près d’une décennie pour revenir, mais cela pourrait finir par être une apparition unique. Avec Waititi faisant déjà allusion à Amour et tonnerre ne transférant pas exactement le manteau de Thor à Jane, Thor lui-même est peut-être encore le dieu du tonnerre à long terme.









