Taika Waititi réalisera le film Incal basé sur le roman graphique

Cinéaste de renom Taika Waititi a été sollicité pour écrire et réaliser une adaptation cinématographique du célèbre roman graphique d’Alejandro Jodorowsky et Moebius L’Incal. La nouvelle est sortie plus tôt dans la journée et a surpris les fans. Le cinéaste et romancier chilien-français Alejandro Jodorowsky a lui-même annoncé la nouvelle. Humanoids, l’éditeur de longue date de L’Incal, produit l’adaptation cinématographique. Waititi écrira le scénario avec de fréquentes collaboratrices Jemaine Clément (Ce que nous faisons dans l’ombre) et Peter Warren (Équipe fantôme). Jodorowsky sera impliqué dans le projet, mais étant âgé de 92 ans, il ne servira qu’en tant que consultant. Découvrez le clip suivant de Jodorowsky et Waititi parlant d’apporter L’Incal au grand écran.

La vidéo commence avec Jodorowsky parlant de son échec Dune adaptation. Comme beaucoup s’en souviennent, dans les années 70, Jodorowsky a tenté en vain d’adapter l’œuvre de Frank Herbert Dune comme un film. Il a fini par écrire un scénario qui aurait donné naissance à un film de 14 heures. Cependant, Jodorowsky s’est associé à l’illustrateur Moebius (Jean Giraud) et a utilisé des thèmes et des illustrations de son Dune script pour créer une série de romans graphiques, L’Incal.

Comme le rapporte Variety, L’Incal se concentre sur un détective privé, John Difool, qui tombe sur un artefact mystique connu sous le nom d’Incal, un objet de grande puissance convoité par de nombreuses factions à travers la galaxie. Alors que Difool découvre les pouvoirs et le but de l’Incal, il fait équipe avec une équipe hétéroclite en mission pour sauver l’univers.

Le roman est un opéra spatial épique qui intègre des voyages intergalactiques, de la technologie, de la politique, des complots et de la satire avec un grand succès. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs romans graphiques de tous les temps, et son influence peut être vue dans plusieurs films comme Coureur de lame et Le cinquième élément. Jodorowsky a donné son sceau d’approbation à Waititi et attend avec impatience ce qu’il fera. Voici ce que Jodorowsky a dit dans un communiqué,

« Lorsque le PDG d’Humanoids, Fabrice Giger, m’a présenté le travail de Taika Waititi, il m’est devenu évident que c’était lui. Je fais pleinement confiance à la créativité de Taika pour donner à The Incal une prise de vue époustouflante, intime et en même temps de proportions cosmiques. «

Giger est lui-même très heureux d’apporter L’Incal à la vie, en disant : « Cela a commencé comme les aventures d’un idiot nommé John Difool, puis c’est devenu quelque chose d’autre – nous l’avons appelé ‘The Incal’ – quelque chose qui a transformé tout ce qu’il a jamais touché et continue de le faire : ses créateurs, les autres artistes qui sont devenus plus tard une partie du voyage de John, son éditeur Humanoids et moi-même dans le processus, d’innombrables lecteurs, écrivains et réalisateurs à travers le monde, et bientôt, je crois, le grand Taika Waititi lui-même et tous ceux qui se tournent vers lui pour l’inspiration . »

Waititi a ajouté: « Les films et les romans graphiques d’Alejandro Jodorowsky m’ont influencé et tant d’autres pendant si longtemps. J’ai été stupéfait d’avoir l’opportunité de donner vie à ses personnages emblématiques et je suis reconnaissant à Alejandro, Fabrice et tout le monde à Humanoïdes pour m’avoir fait confiance pour le faire. »

Taika Waititi, qui a récemment terminé le tournage Thor : Amour et Tonnerre, a beaucoup dans son assiette pour les années à venir, y compris des adaptations en direct de Akira, Flash Gordon, une Guerres des étoiles film, et plusieurs autres projets. Reste à savoir quand il commencera à travailler sur L’Incal et on ne sait pas quand il arrivera dans les salles de cinéma. Restez connectés pour plus de nouvelles. Cette nouvelle nous parvient via TheWrap.