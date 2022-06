Taika Waititi promet de nouveaux personnages dans son film Star Wars

lucasfilm

Taika Waititi est un réalisateur qui vit un grand moment professionnel avec sa participation à Marvel et un projet très spécial avec Star Wars. Attention!

© GettyTaika Waititi

Taika Waititi a l’un des horaires les plus chargés de l’industrie cinématographique hollywoodienne, mais maintenant qu’il en a fini avec Thor : Amour et tonnerre on peut s’attendre à ce que le cinéaste porte toute son attention sur un autre projet qui remue le engouement dans un fandom vraiment exigeant avec sa propre entrée dans la franchise guerres des étoilesl’œuvre de George Lucas qui appartient désormais à Disney et ne cesse de s’étendre.

Il est encore tôt pour parler de l’intrigue de ce film tant attendu sous les ordres du « visionnaire » réalisateur, mais la vérité est que nous pouvons nous attendre à ce qu’il n’y ait aucune référence à la saga Skywalker, y compris les héros et les méchants emblématiques qui ont alimenté cette franchise dans presque tout son contenu. Même Le Mandalorien n’a pas pu résister à l’aide d’un Mark Hamill rajeuni numériquement dans quelques épisodes.

Taika Waititi et ses idées pour Star Wars

« Je pense que pour que l’univers Star Wars se développe, il doit se développer. Je ne pense pas que cela ferait du bien dans l’univers de Star Wars de faire un film où tout le monde se dit : « Oh super, ce sont les plans pour le Millennium Falcon, c’est la grand-mère de Chewbacca ». C’est tout seul, c’est cool, même si j’aimerais prendre quelque chose de nouveau et créer des personnages et simplement élargir le monde, sinon on dirait que c’est une toute petite histoire. »le directeur a dit TotalFilm.

La vérité est que depuis que Disney a acheté guerres des étoiles la franchise elle-même s’étoffait avec une trilogie qui faisait suite aux six premiers films de la saga en plus d’autres entrées au cinéma telles que Seul Oui voyou. The House of Mouse a marqué un Home Run avec Le Mandalorien par Disney + et a également illuminé le passé du chasseur de primes le plus redouté de la galaxie avec Le livre de Boba Fett. Les fans profitent actuellement Obi Wan Kenobi.

Taika Waititi a une idée très ambitieuse avec l’intention de prendre guerres des étoiles au-delà de la saga Skywalker et de son expérience au sein d’une grande franchise telle qu’elle est merveille cela vous aidera à trouver une bonne base pour développer une intrigue attrayante et révolutionnaire dans votre propre film dans l’univers créé par George Lucas. Les fans l’accueilleront sûrement à bras ouverts.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂