Taika Waititi pense que ce qu’il fait sera « obsolète et non pertinent » d’ici 20 ans

Thor : Amour et tonnerre a attiré beaucoup de critiques de la part des fans de Marvel, et une grande partie visait le scénariste / réalisateur Taika Waititi. Alors que la vision comique de Waititi sur le héros de la bande dessinée ne pouvait pas résister Thor : RagnarokWaititi doit bientôt écrire et réaliser une nouvelle entrée dans le Guerres des étoiles franchise et espère qu’elle sera mieux accueillie que son offre MCU. Cependant, en ce qui concerne sa longévité dans l’industrie, Waititi semble penser que ses films ne seront plus pertinents d’ici quelques décennies.





Bien qu’il existe de nombreux réalisateurs qui visent à se souvenir de leur travail, mais il semble que Waititi n’en fasse pas partie et ne soit en aucun cas intéressé par ce que pourrait être son héritage. Il préférerait simplement continuer et faire des films qui pourraient bien être oubliés d’ici 20 ans. Il a déclaré au Hollywood Reporter :

« J’ai 47 ans. Mon Dieu, enlevez la pression. Les gens sont tellement obsédés par les goûts ou de laisser un héritage, qu’on se souvienne de nous. Voici le problème : personne ne se souviendra de nous. Comment s’appelle le réalisateur de Casablanca? Sans doute l’un des plus grands films de tous les temps. Personne ne connaît son nom. Comment puis-je m’attendre à ce qu’on se souvienne de moi ? Alors, qui s’en soucie? Vivons, faisons des films. Ils seront obsolètes et sans objet dans 15 ou 20 ans. Et moi aussi, puis je mourrai et quelqu’un d’autre pourra le faire. Toute cette idée de chasser, chasser, chasser cette vie. C’est comme, devons-nous réellement travailler si dur? Peut être pas. »





Taika Waititi a certainement suivi son propre chemin à Hollywood.

Films des studios Walt Disney

Bien que certains scénaristes et réalisateurs soient assez heureux de se fondre dans la machine hollywoodienne, Taiki Waititi n’en fait pas partie. Depuis Jojo Lapinà travers Ce drapeau signifie la mort à sa prochaine Le prochain objectif gagnele cinéaste né en Nouvelle-Zélande a réalisé des films et des émissions mémorables, même s’il semble penser que la majorité d’entre eux ne deviendront pas des classiques du futur.

Malgré quelques critiques critiques ici et là, Waititi est plus occupé que jamais avec plusieurs grands projets en production ou en développement. Parallèlement à son long développement Guerres des étoiles film, qu’il est encore en train d’écrire, il réalisera également la nouvelle adaptation télévisée de Bandits du temps et le film basé sur le manège de Disney La tour de la terreuret on dit qu’il écrit une nouvelle interprétation de Flash Gordon.

Suite à la sortie de Thor : Amour et tonnerre, le réalisateur a renoncé à ses désirs initiaux de revenir pour un troisième film de Thor. Compte tenu de la réaction négative globale du film, il est devenu clair pour tout le monde, y compris la star Chris Hemsworth, que Thor en tant que personnage de comédie à part entière ne fonctionne pas et pour cette raison aurait besoin d’une bouffée d’air frais avant de revenir pour une autre course dehors.

Taika Waititi Le prochain objectif gagne a récemment publié sa première bande-annonce et sera sa prochaine sortie le 17 novembre 2023.