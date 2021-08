Taika Waititi n’est pas prêt à abandonner son film d’action en direct Akira

Non content d’ajouter sa vision unique à des franchises telles que Marvel et Guerres des étoiles, le réalisateur Taika Waititi a toujours l’intention d’apporter une adaptation en direct du film culte de 1988 Akira au grand écran. Après avoir langui dans l’enfer du développement pendant ce qui semble être une éternité, on a récemment demandé à Waititi s’il y avait une possibilité de voir Akira, eh bien, jamais. Heureusement, le cinéaste reste résolument déterminé…

« J’essaye encore [to make it]. Je ne veux pas abandonner ça. »

Vous pourriez difficilement blâmer Taika Waititi s’il avait abandonné, avec des plans pour une action en direct Akira ayant remonté aussi loin que 2002. La nouvelle prise sur Akira a été transmis à plusieurs cinéastes, avant d’atterrir finalement dans le giron de Lapin Jojo réalisateur Taika Waititi. Cependant, en raison du retour de Waititi au MCU avec Thor : Amour et Tonnerre chez Marvel, cela a nécessité que Akira une fois de plus être retardé.

Akira reste l’un des exploits les plus célèbres de l’animation de tous les temps, et est l’un des exemples les plus connus de l’animation japonaise contemporaine. Réalisé par Katsuhiro Otomo, produit par Ryōhei Suzuki et Shunzō Katō, et écrit par Otomo et Izo Hashimoto, Akira est basé sur le manga de 1982 d’Otomo du même nom. Cette aventure cyberpunk se déroule dans la ville post-apocalyptique de Neo-Tokyo. Biker Kaneda est confronté à de nombreux éléments antisociaux tout en essayant d’aider son ami Tetsuo, un adolescent qui est exposé à une source d’énergie mystérieuse et développe des pouvoirs de télékinésie qui le placent au centre d’un conflit qui pourrait détruire le monde.

Le film a eu une influence majeure sur beaucoup de science-fiction moderne venant d’Hollywood, y compris les goûts de The Matrix, Dark City, Chronique, Looper, et Début, et franchement c’est fou qu’une action en direct sur le matériel ne se soit pas encore matérialisée.

Cela fait maintenant deux décennies que Warner Bros a mis le remake d’Akira en production, et malgré de nombreux revers, le studio et Taika Waititi semblent déterminés à y arriver, peu importe le temps que cela prend. Cependant, malgré sa récente déclaration selon laquelle il ne veut pas abandonner ses projets de Akira, dans le passé, Waititi a suggéré que, même s’il prévoyait de rester impliqué, ce n’était peut-être pas lui à la barre.

« Je pense que cela finira par arriver. Je ne suis pas sûr de le faire », a déclaré le réalisateur l’année dernière. « Tout a été suspendu. Nous avons dû continuer à repousser les dates, et cela a empiété sur les dates de Thor, qui étaient immuables. Alors Akira a fini par décaler deux ans plus tard. » Warner Bros. était tellement confiant dans le démarrage du projet qu’ils avaient prévu Akira pour une sortie le 21 mai 2021, le tournage devant commencer en Californie en juillet 2019. Cependant, Warner Bros. a depuis suspendu le film pour une durée indéterminée.

En parlant de Thor, Waititi poursuivra l’histoire du super-héros Asgardian dans Thor : Amour et Tonnerre, qui devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Wired.

Sujets : Akira