Taika Waititi joue dans un court métrage maladroit « Save Ralph »

Aujourd’hui, «Save Ralph», un court métrage réalisé en association avec Humane Society International afin de sensibiliser à la cruauté envers les animaux dans l’industrie des produits cosmétiques, a été diffusé gratuitement sur YouTube, avec une distribution multi-star dirigée par l’acteur et réalisateur Taika Waititi.

Écrit et réalisé par Spencer Susser, le court métrage d’animation en stop motion présente des apparitions supplémentaires de Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Tricia Helfer et Pom Klementieff, présentant un style documentaire axé sur Ralph, un personnage joué par Waititi.

Suite à l’annonce du court métrage la semaine dernière, Waititi a commenté sur ses réseaux sociaux: « Si vous ne le regardez pas et que vous l’aimez, alors vous détestez les animaux et nous ne pouvons plus être amis », expliquant clairement son engagement envers la cause. derrière sa production.

Avec seulement trois minutes, en utilisant un format documentaire, nous rencontrerons Ralph. C’est un lapin « test » devenu sourd d’une oreille et aveugle d’un de ses yeux, ainsi que des brûlures chimiques au dos. Sur un ton un peu mélancolique mais toujours optimiste, la voix de Taika Waititi explique que chacun dans sa famille a participé à des tests, et que malgré l’inconfort dans son corps, ils font tout pour les humains.

«Save Ralph», sous son apparence tendre et innocente, est un appel à faire prendre conscience des horreurs subies par les animaux dans les laboratoires d’essais à travers un message écrit: «Aucun animal ne doit souffrir et mourir au nom de la beauté. Les téléspectateurs sont également invités à signer une pétition pour mettre fin à cette pratique, qui peut être signée ici.

Après avoir reçu une grande notoriété en 2003 avec son court métrage « Two Cars, One Night », Taika Waititi est déjà devenu l’un des noms les plus populaires de l’industrie du divertissement. Après avoir fait ses débuts dans le MCU avec « Thor: Ragnarok » et son Oscar acquis pour son film « Jojo Rabbit », Waititi réalise actuellement « Thor: Love and Thunder », se préparant à sa sortie en 2022.