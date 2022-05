Taika Waititi estime que Christian Bale est le meilleur méchant que Marvel ait jamais vu dans Thor 4

Écoutez, Thanos est probablement l’un des méchants les plus difficiles à battre de l’histoire du cinéma. cependant, nous sommes plus que ouverts à la possibilité que Gorr le dieu boucher de Bale puisse le battre.

Il a déclaré: « C’est un petit groupe de héros génial, vraiment amusant et bizarre, une nouvelle équipe pour Thor avec Korg, Valkyrie et The Mighty Thor. Et, à mon humble avis, nous avons probablement le meilleur méchant que Marvel ait jamais eu à Christian Bale.