Taika Waititi est maintenant concentré sur son film Star Wars et vraiment excité par l’histoire

Le cinéaste et acteur Taika Waititi se concentre enfin sur son prochain Guerres des étoiles film. Entre ses efforts en tant que réalisateur, scénariste, acteur, producteur, etc., Waititi est toujours incroyablement occupé par un projet ou un autre. Il a fallu un peu de temps pour arriver au Guerres des étoiles film qu’il avait été choisi par Disney pour réaliser, mais dans une nouvelle interview avec Wired, Waititi dit qu’il se concentre maintenant sur Guerres des étoiles, bien qu’il ne fasse que commencer à ce stade.

« C’est encore au stade » EXT. SPACE « », a déclaré Waititi à propos de l’endroit où Guerres des étoiles est à, se référant au format utilisé dans les scripts pour mettre en place une scène. « Mais nous avons une histoire. Je suis vraiment excité par ça parce que ça me fait vraiment plaisir. »

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait été un défi d’amener son style de réalisation au « opérativement sincère » Guerres des étoiles univers, Waititi a répondu: « J’ai tendance à emprunter cette petite ruelle de sincérité dans mes films. J’aime tromper le spectateur en lui faisant penser » ha, c’est ça « , puis ils lui disent: » Bon sang, tu m’as fait ressentir quelque chose! « »

Tandis que Guerres des étoiles devient le devant de la scène pour Waititi, il y a un autre projet qui lui est proche et qu’il travaille toujours à développer. Il espère toujours obtenir l’adaptation en direct de longue durée de Akira fait, notant qu’il ne « veut pas abandonner ça ». Pendant ce temps, il s’est également engagé à faire une suite à Ce que nous faisons dans l’ombre avec un Flash Gordon remake et adaptations animées des histoires de Roald Dahl pour Netflix. Sans parler de l’emballage récent Thor : Amour et Tonnerre.

« C’est ma zone de confort d’avoir beaucoup de choses », a déclaré Waititi à propos d’un tel bourreau de travail. « C’est de ce chaos que vient mon meilleur travail. Quelqu’un m’a dit: » Tu as besoin d’une pause, mec « . Oui, mais j’ai l’impression d’avoir fait une pause pendant 35 ans. Je travaille maintenant. Je ne le fais pas. veux arrêter. »

« Les gens se disent: » Oh, tu viens de sortir de nulle part « . Oui, mais j’ai travaillé dix ans d’affilée avant que Marvel ne m’appelle », a-t-il également déclaré. « Je n’étais pas qu’un fou. J’ai évolué en tant que conteur. »

Auparavant, Waititi a été réalisateur du hit Guerres des étoiles séries Le Mandalorien sur Disney+. Il a également exprimé le chasseur de primes droïde IG-11, ce qui lui a valu une nomination aux Primetime Emmy Award en 2020. L’année dernière, il a également été annoncé qu’il avait été sollicité pour réaliser et co-écrire un film. Guerres des étoiles film avec 1917 co-scénariste Krysty Wilson-Cairns. Avant cette annonce, Deadline lui a demandé s’il voulait faire un Guerres des étoiles film, et a suggéré qu’il serait intéressé.

« Je voudrais faire n’importe quel type de film si cela avait du sens et si cela ne ressemblait pas à un suicide professionnel », a déclaré Taika Waititi.

Le film Star Wars de Taika Waititi n’a pas de date de sortie définie pour le moment. Son prochain film, Thor : Amour et Tonnerre, fera sa première le 6 mai 2022. Pendant ce temps, Waititi pourra bientôt être vu avec un rôle dans Ryan Reynolds gars libre, qui sortira en salles le 13 août. Vous pouvez lire l’interview complète de Waititi sur Wired.

Sujets : Guerres des étoiles