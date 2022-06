Taika Waititi dit Thor: Love and Thunder est meilleur que Ragnarok

merveille

Taika Waititi est extrêmement enthousiasmée par son film Thor: Love and Thunder, qui, selon le cinéaste, est une avancée par rapport au précédent Ragnarok.

Thor : Amour et tonnerre suit les alternatives dans la vie du dieu du tonnerre lorsqu’il décide de se remettre en forme et de joindre son chemin à celui du gardiens de la Galaxie. Cependant, l’Asgardien n’est plus très clair sur son rôle de super-héros. La vérité est qu’une nouvelle menace arrive : Gorr The God Butcher, et Thor doit rassembler un groupe de puissants compagnons prêts à lutter contre le méchant. La surprise? Jane Foster dans le rôle de Mighty Thor.

La première du film a eu lieu le 23 juin où tous les acteurs du film étaient présents en même temps que le réalisateur du film, Taika Waititiqui a fait un espace dans la promotion du film Année-lumière où il tient le rôle de Mo Morrison. Quant à l’entrée Univers cinématographique Marvelle cinéaste s’est entretenu avec tous les médias qui se sont présentés à l’événement.

Plus d’excitation que jamais

« Personnellement, je me disais: » Oh, comment allons-nous surmonter ça? Vous savez, est-il possible de faire mieux ? Nous l’avons fait. Ce film est plus gros et traite de problèmes plus importants, de problèmes humains, il est émouvant. On ne pouvait pas être plus heureux »exprimé Taika Waititi très enthousiasmé par le film qui compte dans son casting avec des noms propres de la taille de Chris Hemsworth, Natalie Portman et Christian Bale.

Le film est plus émouvant si l’on tient compte des romans graphiques sur lesquels il est basé. D’un côté, l’histoire de Jane Foster dans le rôle de Mighty Thor. Dans ce cas, la jeune femme se bat contre le cancer et à chaque fois qu’elle devient une super-héroïne, elle arrête le traitement, ce qui aggrave son état. S’ils adaptent cette intrigue, on peut s’attendre à beaucoup d’émotion concernant le scénario qui redécouvre les chemins de Thor et Jane.

D’autre part, il y a l’histoire de Gorr. Le méchant n’était pas toujours mauvais, à un moment donné de sa vie, c’était une personne qui adorait les dieux jusqu’à la mort de toute sa famille et la révélation que les divinités ne l’aideraient jamais. Alors ce personnage a décidé qu’il allait tuer chacun des dieux à mains nues. C’est la promesse de ce méchant qui, grâce à ses convictions, est extrêmement dangereux !

Thor : Amour et tonnerre étoiles Chris Hemsworth comme Dieu du tonnerre, Natalie Portman comme Jane Foster, Christian Bale comme Gorr, Chris Pratt comme Star-Lord, Tessa Thompson comme Valkyrie, Taika Waititi comme Korg, Russell Crowe comme Zeus, Jaimie Alexander comme Sif, Karen Gillan comme Nebula, Dave Bautista comme Drax et Pom Klementieff comme Mantis, entre autres. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 8 juillet.

