Taika Waititi dirigera l’adaptation de « L’Incal »

En seulement une décennie, le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi a réussi à devenir l’un des cinéastes les plus recherchés à Hollywood, commençant son succès en tant que réalisateur et scénariste sur des séries telles que « Flight of the Conchords » ou le film indépendant « What We Faites dans l’ombre.

Après être arrivé en grand avant le cinéma des grandes masses via le MCU avec « Thor : Ragnarok », il a réussi en 2019 à surprendre la critique spécialisée avec « Jojo Rabitt », un film dans lequel un enfant élevé sous la forte doctrine Adolph Hitler (qui est son ami imaginaire) se lie d’amitié avec une jeune femme juive qui a été protégée par sa propre mère.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ghostbusters: Afterlife a été développé secrètement pendant des années

Cette semaine, le réalisateur, acteur, scénariste et « psychomago » autoproclamé Alejandro Jodorowsky a anticipé via ses réseaux sociaux que cette semaine des détails seraient révélés sur l’adaptation au grand écran de sa série comique « L’Incal », qui a été créée avec dessins réalisés par le regretté artiste Moebius.

Selon Deadline, Waititi a été choisi pour réaliser cette adaptation, qui a été tentée pendant des décennies sans avancées majeures au-delà de ses premiers stades de développement. Le cinéaste néo-zélandais écrira le scénario du film avec Jemaine Clement, qui était sa partenaire créative sur le film « What We Do In The Shadows », ainsi qu’une collaboration supplémentaire de Peter Warren (Ghost Team). Il n’y a pas encore de détails sur son casting ou le début de la production.

« L’Incal » est considéré comme le roman graphique de science-fiction le plus vendu de tous les temps, ayant une première publication en France en 1980, avec sa traduction ultérieure en différentes langues en 1988. Le titre fait référence à l’un des nombreux objets disséminés dans le galaxie, qui ont des fonctions spécifiques pour le bien et le mal.

Jodorowsky présente avec cette œuvre l’histoire de John Difool, un petit détective qui, dans des circonstances étranges, fait partie d’une équipe improbable de personnages qui font un voyage à travers le temps et l’espace dans lequel le destin de l’univers et l’existence elle-même sont à risque.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ciao Alberto : Pixar présente un court métrage complémentaire à Luca

Ce n’est pas le seul projet de science-fiction auquel Taika Waititi est impliqué. Alors que la première de « Thor: Love and Thunder » se prépare pour l’été 2022, le cinéaste a été choisi pour écrire un nouveau film de la saga « Star Wars », ainsi que pour participer à une nouvelle adaptation de « Flash Gordon . »