Taika Waititi demande aux fans de Star Wars s’ils veulent un film sur Jar Jar Binks

La Thor : Amour et tonnerre Le réalisateur a signé pour diriger la prochaine phase de la galaxie de très loin et les fans sont intrigués de savoir s’il continuera l’histoire de la troisième trilogie ou s’il ira dans un endroit différent.

Ce n’est pas non plus la première fois que Waititi suggère en plaisantant un film de Jar Jar Binks.

Il a répondu : « Non, je ne suis pas [going to ruin Star Wars]. Non, je ne suis pas. Et si je me disais, oui, je vais vous raconter l’histoire de Jar Jar Binks.