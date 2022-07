Taika Waititi aurait reçu un mandat d’exécution pour Thor: Love and Thunder

Thor : Amour et tonnerre a terminé son premier week-end au box-office, totalisant 302 millions de dollars, un énorme succès au box-office. Cependant, les fortes ventes de billets ne se sont pas nécessairement traduites par un accueil idéal du public.

Une plainte courante à propos de la quatrième sortie de Thor dans le MCU est le rythme du film, avec des points d’intrigue ou des scènes spécifiques se sentant précipités sans leur donner le temps de respirer. Par exemple, la transition de Jane Foster vers Mighty Thor se déroule principalement hors écran, car nous ne voyons que le grondement initial de Mjölnir. Cependant, des images divulguées du Amour et tonnerre L’ensemble révèle une scène filmée avec Natalie Portman dans son rôle, passant à Mighty Thor. Le Tweet, diffusé en mars avant la sortie du film, se trouve ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Malgré le succès de Thor : Ragnarok, Marvel Studios a peut-être maintenu certaines restrictions sur Waititi avec sa dernière itération du personnage, comme en témoigne la quantité de scènes supprimées qui n’ont pas fait leur chemin dans le montage final du film. Lors du dernier épisode de House of R, The Ringer-Verses Joanna Robinson affirme que le cinéaste a été invité à garder le film court.

« Taika ayant un chèque en blanc là-dessus n’est absolument pas le cas. Il a eu plus de marge de manœuvre qu’il n’en a eu avec Ragnarok, mais il y avait un mandat pour amener ce film en moins de deux heures. Cela arrive en moins de deux heures et ils ont coupé une tonne de trucs de ce film. Taika est enregistré comme n’étant pas dans les montages du réalisateur. Nous connaissons Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Lena Headey [were supposed to appear] et Simon Russell Beale est apparu comme Dionysus et avait comme deux lignes dans ce film mais a un crédit au-dessus de la ligne, donc il était censé être plus dans ce film. Gorr était définitivement censé entrer et tuer un tas d’autres personnes. »

Le public ne pouvait qu’espérer une coupe élargie du réalisateur du film, bien que ce soit presque entièrement hors de question. Fans de la Thor franchise et Waititi avaient l’impression que Gorr (Christian Bale) était sous-utilisé, et plusieurs scènes du film auraient dû être plus étoffées qu’elles ne l’étaient. Pour l’instant, nous pouvons profiter Amour et tonnerre pour ce que c’est et attendez de voir si d’autres aspects du film voient un jour la lumière du jour.





Ne gardez pas d’espoir pour un Director’s Cut

Invision

Plus tôt ce mois-ci, Waititi a parlé avec NME des coupes du réalisateur, et le cinéaste n’est pas fan.

« J’ai pensé aux coupes du réalisateur. Je regarde les coupes du réalisateur de beaucoup d’autres réalisateurs. Ils craignent. Les coupes du réalisateur ne sont pas bonnes. Les réalisateurs doivent parfois être contrôlés et si je devais dire, ‘ah tu veux regarder mon réalisateur ça fait quatre heures et demie ! Ce n’est pas bon, à quatre heures et demie. Il y a beaucoup de pauses tasse de thé là-dedans, vous n’avez même pas besoin de faire une pause. »

Le cinéaste a ajouté que sa coupe de réalisateur « contiendrait probablement quelques blagues supplémentaires ». Il peut y avoir quelques scènes supprimées, mais comme je le dis toujours, une scène est supprimée parce qu’elle n’est pas assez bonne pour être dans le film. Compte tenu de la réponse passionnée de Waititi concernant la coupe d’un réalisateur potentiel, il est prudent de supposer que le public n’obtiendra jamais l’un des Thor : Amour et tonnerre.