Taika Waititi a oublié cette actrice de Thor: Love and Thunder était dans Star Wars

MERVEILLE

Le réalisateur du prochain film Marvel Studios devrait également rejoindre Lucasfilm. Pour cette raison, il ne veut pas se précipiter avec le nouveau film Star Wars.

© GettyTaika Waititi réalise Thor : Love and Thunder de Marvel Studios.

La Univers cinématographique Marvel présentera cette semaine l’un des films les plus attendus : Thor : Amour et tonnerre. L’une des grandes attractions du film est sans aucun doute la nouvelle facette du dieu du tonnerre qui a commencé à se créer depuis Thor : Ragnarök en 2017. Le mérite, en plus d’être Chris Hemsworthc’est un travail de Taika Waititi, le réalisateur derrière le projet. Cependant, son impact sur la franchise de super-héros peut parfois vous désorienter et vous faire oublier certains détails.

Il y a quelques semaines, la grande nouvelle a été annoncée: le cinéaste participera non seulement au MCU avec des films comme Thor, mais rejoindra également lucasfilm réaliser un nouveau film guerres des étoiles. Son titre, les personnages sur lesquels tournera l’histoire et sa date de sortie sont encore inconnus. Cependant, le créatif s’est déjà mis au travail et réfléchit à la meilleure façon d’aborder ce projet.

En dialogue avec Rolling Stone récemment, il a avoué ne pas vouloir prendre de décisions irréfléchies avec le long-métrage : « Je pense que Taika d’il y a 10 ans serait très paniquée et nerveuse à l’idée d’une annulation. Mais si vous n’êtes pas prêt, vous n’êtes pas prêt. Avec Star Wars, je ne veux pas me précipiter. Je ne voudrais pas me lancer et avoir l’impression que ce n’est pas unique, c’est mon film et ça n’a aucun sens. Parce que ce serait une catastrophe. J’écris en ce moment et je ferai de mon mieux pour trouver une idée que tout le monde aime. ».

Sur cette voie, Waititi réfléchit déjà à ce que pourrait être le casting idéal pour son prochain gros pari. C’est ainsi qu’il lui vint à l’esprit qu’un grand rôle pouvait l’occuper Natalie Portmanl’acteur oscarisé qui revient dans le MCU dans la peau de puissant thor après s’être éloigné pendant quelques années de la franchise. Cependant, ce que le cinéaste a oublié, c’est que l’actrice a en fait déjà participé à guerres des étoiles dans la peau de Padmé Amidala.

Il a lui-même raconté : « Natalie m’a demandé : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ensuite ?’ Je lui ai dit : ‘Je vais essayer de travailler sur un truc Star Wars’. Avez-vous déjà voulu être dans un film Star Wars? ‘ ». La réponse de Portman était emblématique : « Elle m’a dit : ‘J’ai déjà été dans des films Star Wars’. j’ai oublié ceux là. Ainsi, la performance de l’actrice de Jane Foster dans une nouvelle bande de Lucasfilm, cependant, il a encore beaucoup à développer dans le MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂