Taemin a laissé tomber un clip vidéo surprise – Voici pourquoi les fans se retournent

Récemment, Taemin a déposé un clip vidéo pour son morceau «Think of You», qui fait partie de son Never Gonna Dance Again Acte 2 album. Cela a pris les fans au dépourvu, car à l’origine, les promotions se terminaient dimanche dernier.

«Think of You» est une chanson spécialement pour les fans avec l’intégralité des paroles coréennes écrites par Taemin lui-même. Le sens derrière la chanson est que Taemin exprime honnêtement ses sentiments à propos de ses fans.

Lors d’une diffusion en direct pour son retour, il a donné plus d’informations sur la création de la chanson. «Même si tout le monde me tient toujours dans son cœur, me serre dans ses bras et me console, j’ai l’impression d’être toujours quelqu’un de faible et c’est pourquoi je manque encore en tant que personne.

~ « 안아 줄래 » 의 안아줘 가사 작사 에 대해 ~ 태민: 여러분들 이 항상, 물론 저의 마음 을 감싸 주고 안아 주고 저 에게 위로 를 해주시지 만, 그럼에도 한참, 제가 너무 나약한 사람 이기 때문에 부족한 가봐요.

여기 갑자기 눈물 이 났었고 태민 아 너의 나약한 면 까지도 사랑해 pic.twitter.com/2JBa7bT6qg – 𝙄𝘿𝙀𝘼 팀장 생강 🏝 (@honeythink_) 10 novembre 2020

À l’origine, ses promotions en solo étaient censées avoir lieu l’année dernière après son concert de mars, mais elles ont continué à être repoussées encore et encore. Puis en décembre de l’année dernière, il a laissé entendre aux fans qu’il organiserait un concert en mars 2020.

Puis en février 2020, les billets pour son concert sont devenus disponibles en ligne. Mais dès que le nombre de cas confirmés de COVID-19 a augmenté, le concert a été officiellement reporté.

Bref, les fans ont dû attendre plus d’un an pour enfin voir et écouter le nouvel album solo de Taemin.

dans le Acte 2 album, nous pouvons voir que quatre des neuf chansons sont des chansons de fans, ce qui fait pleurer les fans de joie.

Interrogé sur sa participation à cet album, il a exprimé: «J’ai écrit une lettre personnelle à mes fans. Au lieu de me concentrer sur des paroles ou des chansons parfaites, je me suis davantage concentré sur ma sincérité. Je me suis concentré sur la diffusion d’un message d’espoir tout en partageant honnêtement mes sentiments.

Mais il y avait encore une chose que les fans n’avaient pas encore comprise. Pour l’événement album pour acte 1, les fans ont reçu des photos Polaroid avec leur achat de l’album. Les fans pensaient que ces photos avaient été prises exclusivement pour l’événement de l’album. Il s’avère que ces photos provenaient de sa sortie de clip vidéo surprise pour «Think of You».

Ce cadeau surprise aux fans montre à quel point il est reconnaissant pour ses fans qui continuent de l’attendre patiemment, peu importe le temps que cela prend.