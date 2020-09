Tado: plus de confort avec les nouveaux thermostats et capteurs sans fil V3 +

Juste à temps pour la fin de l’été, Tado a présenté un nouveau thermostat intelligent. Le Starter Kit V3 + doit être compatible avec 95% de tous les systèmes de chauffage. Selon le fabricant, un nouveau capteur de température sans fil offre également «plus de contrôle et de confort» lors du chauffage.

Parce que chaque maison est différente, Tado lance son nouveau thermostat intelligent en deux versions:

Le V3 + fonctionne via un câble. Pour ce faire, cependant, vous devez déjà disposer d’un thermostat d’ambiance filaire que vous pouvez remplacer par le nouvel appareil.

La V3 + (radio) fonctionne sans fil via la radio et est le bon choix pour tous ceux qui souhaitent poser le moins de câbles possible dans leur maison.

Vous attachez le thermostat à votre radiateur. Ensuite, vous connectez le pont fourni à un port LAN libre de votre routeur – et vous pouvez connecter le thermostat à votre smartphone et le contrôler via l’application Tado.

Si vous quittez la maison avec votre smartphone et que vous êtes hors de portée de votre réseau domestique, le thermostat enregistre votre absence et baisse automatiquement la température. De cette façon, vous économisez de l’énergie sans trop d’effort. V3 + ne chauffe que lorsque cela est nécessaire.

Un capteur de température sans fil complète le système de chauffage intelligent

En plus des deux kits de démarrage V3 +, Tado propose un nouveau capteur de température sans fil. Vous le fixez à un mur et le connectez à un ou plusieurs thermostats intelligents – afin qu’il puisse devenir le centre de votre système de chauffage intelligent. Le capteur détecte la température et l’humidité et suggère comment vous pouvez améliorer le climat intérieur. Les thermostats intelligents lui fournissent également des informations sur la température dans d’autres pièces de la maison, que le capteur prend également en charge avec des suggestions d’amélioration. De cette façon, vous pouvez contrôler rapidement et facilement le climat dans tout l’appartement ou dans toute la maison.