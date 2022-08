Tactics Ogre: Reborn pour la date de publication PS5, PS4, Switch et PC le 11 novembre

Tactics Ogre: Reborn a été officiellement annoncé par Square Enix pour une sortie le 11 novembre 2022, pour le Nintendo Changer, Playstation 5, PlayStation 4 et PC via Steam. La conception du jeu a été modifiée pour Tactics Ogre: Reborn et les graphismes et l’audio ont été améliorés.

Un remake du classique de 1995 Tactics Ogre: Let Us Cling Together est intitulé Tactics Ogre: Reborn. Tactics Ogre: Reborn comprendra des visuels et un son améliorés et une nouvelle disposition du jeu. La version PSP du jeu comportait un système de mise à niveau basé sur les classes. D’autres modifications apportées au jeu incluent des commandes mises à jour, une interface utilisateur repensée et des batailles plus rapides.

Trois morceaux de la bande originale de Tactics Ogre: Reborn sont disponibles en bonus de précommande pour la version numérique standard. La mini-bande originale téléchargeable de Tactics Ogre (1995) est incluse dans les précommandes de l’édition numérique de luxe.

Tactics Ogre: Reborn coûtera 5 480 yens au Japon pour les éditions physiques et numériques de base, 8 780 yens pour l’édition numérique de luxe et 22 000 yens pour l’édition spéciale Square Enix e-STORE uniquement.

Ce dernier contient un mini-CD de 15 chansons avec la musique du jeu refaite avec un orchestre en direct, un livre de scripts en trois volumes du cas de chaque chapitre, un livre d’affiches promotionnelles avec des illustrations d’Akihiko Yoshida, Tsubasa Masao et d’autres, et un ensemble de trois cartes de tarot avec une pochette de rangement et un tapis, le tout emballé dans une boîte unique.

Ses principales caractéristiques

Un jeu de rôle stratégique qui montre le conflit sur les îles Valerian.

Vos décisions ont un impact sur la façon dont l’histoire se développe et même se termine, grâce à un moteur de jeu qui prend en charge différentes façons de terminer le jeu et plusieurs résultats possibles.

L’histoire est racontée du point de vue d’un jeune homme nommé Denam. Ses choix affecteront les personnes de son voisinage immédiat et modifieront l’histoire de Valeria.

Sur des champs de bataille en trois dimensions, engagez-vous dans des combats tactiques intenses. Un système de combat qui ne devient jamais ennuyeux, grâce à l’IA nouvellement repensée, permet aux ennemis de modifier leurs stratégies en fonction des circonstances.