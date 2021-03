Taboo Saison 2: Tom Hardy reprendra son rôle en tant que casting de «The Devil Delaney», date de sortie, intrigue Lire tous les détails ici !!

La saison 1 de Taboo a été décrite par la BBC comme un succès remarquable, et ils ont déclaré que la réponse avait été «au-delà de leur imagination fébrile», et ils ont attribué tout cela à la distribution et à l’équipe incroyables de la série qui ont mis dans tant d’efforts pour la série.

En outre, les responsables de la BBC ont déclaré que la saison 1 de Taboo avait un nombre record de téléspectateurs et qu’ils s’attendaient à ce que cette tendance se poursuive avec la saison 2.

Ils ont des nouvelles intéressantes pour vous. La BBC a officiellement révélé sur son compte Twitter officiel que la deuxième saison de Taboo serait publiée, et ils ne veulent pas faire attendre leurs fans plus longtemps.

Date de sortie?

La saison 2 de Taboo sortira très probablement à la fin de 2021 ou au début de 2022. Les producteurs de cette série ont seulement confirmé officiellement qu’elle a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires, mais aucune date de sortie n’a été annoncée.

Selon certaines sources, le tournage de cette série devait commencer début 2020. Néanmoins, comme vous le savez peut-être, une pandémie mondiale s’est produite, provoquant le report de tout, y compris la série.

Les incroyables créateurs et réalisateurs de cette série, Steven Knight, Tom Hardy et Chips Hardy, ont confirmé via leurs comptes de médias sociaux que, à mesure que la météo s’améliorait, ils commenceraient bientôt à travailler sur la deuxième saison de cette série.

Ils feront de leur mieux pour terminer tout le travail le plus rapidement possible afin que les téléspectateurs impatients de la série puissent regarder une nouvelle saison le plus tôt possible.

Jeter:

James Keziah Delaney est joué par Tom Hardy, Solomon Coop est joué par Jason Watkins, Benjamin Wilton est joué par Leo Bill, Lorna Delaney est joué par Jessie Buckley, Zilpha Geary est joué par Oona Chaplin, Atticus est joué par Stephen Graham, Thorne Geary est joué par Jefferson Hall, Brace est joué par David Hayman et Michael Godfrey est joué par Edward Hogg.

Terrain:

Les fans de la saison 1 de Taboo peuvent se rappeler que la première saison s’est terminée avec James et ses alliés partis pour l’Amérique. Ils étaient en guerre pour leur vie.

La deuxième saison commencera sur cette note, et nous espérons qu’ils pourront trouver un endroit approprié pour leur navigation cette fois. Et, espérons-le, la saison 2 se terminera sur une note positive. C’est, bien sûr, toute spéculation.

Bande-annonce:

