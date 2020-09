Taboo Saison 2: Date de sortie, épisodes, casting, histoire, Tom Hardy…

Début 2017, la BBC a officiellement annoncé que Taboo, le film de Tom Hardy datant du XIXe siècle, reviendrait pour une deuxième saison, ce qui signifie plus de James Delaney, plus de ses cohortes crasseuses de la ligue des damnés et encore plus de grognements.

“James Delaney continuera à explorer de nombreuses réalités alors qu’il emmène sa bande d’inadaptés dans un nouveau monde, grâce à FX et à la BBC, des partenaires qui ne pourraient pas être plus adaptés pour collaborer à des travaux révolutionnaires”, a déclaré son créateur Steven Knight (via RadioTimes).

Le producteur exécutif Ridley Scott a ajouté : “Nous sommes ravis que les gens veuillent connaître la suite des événements et que la BBC et FX soient prêtes à vivre de nouvelles aventures avec le diable Delaney et la ligue des damnés”.

La directrice du contenu de la BBC, Charlotte Moore, a décrit la première saison comme un “succès phénoménal”, ajoutant que le “nombre record” de téléspectateurs était dû en grande partie au fait de l’avoir collée sur le BBC iPlayer.

“Le lancement d’un nouveau créneau horaire le samedi soir sur BBC One nous a donné l’occasion de prendre des risques et de présenter des drames distinctifs ; et le caractère de plus en plus bavard de Taboo a attiré un public plus jeune qui a vu un nombre record de téléspectateurs venir sur le iPlayer, la disponibilité du coffret maximisant encore les audiences”, a-t-elle déclaré.

“Une deuxième série ne peut pas venir assez tôt”.

Chatting to RadioTimes, a déclaré Mme Knight : “Leur décision de mettre quelque chose comme Taboo, qui est assez à la limite, un samedi soir sur BBC One était folle.

“Mais c’était aussi inspiré, parce que ça a marché. Cela a fait parler les gens et a en quelque sorte créé ce créneau. C’était un pionnier pour ce drame du samedi soir”.

Avant la diffusion de la deuxième saison de Taboo, nous allons rassembler toutes les dernières nouvelles en un seul endroit, parce que c’est comme ça que nous fonctionnons.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de diffusion de la saison 2 de Taboo : Quand sera-t-elle diffusée ?

La première saison a été diffusée sur BBC One au Royaume-Uni à partir du 7 janvier 2017, suivie par la première américaine sur FX le 10 janvier 2017.

Le tournage de la deuxième série devait initialement commencer au début de 2018. “J’essaie de l’écrire aussi vite que possible”, a déclaré le créateur de la série, Steven Knight, à la mi-2017. “Je dirais que nous espérons le tourner… au début de l’année prochaine.”

Mais 2018 est arrivé et reparti, avec les emplois du temps chargés de Hardy et Knight qui semblent tenir plus de Taboo. Knight est le cerveau de Peaky Blinders. Il a également écrit et réalisé Serenity, le thriller mettant en vedette Matthew McConaughey et Anne Hathaway, et a créé See, un drame post-apocalyptique pour Apple TV+, avec Jason Momoa et Alfre Woodard.

Hardy est également très occupé, ayant joué dans Venom, qui a une suite, A Christmas Carol de la BBC (que Knight a réalisé), sans parler de son rôle principal dans Capone – un film sur Al Capone, comme vous vous en doutez probablement d’après ce titre.

Les deux hommes travaillent également ensemble sur une nouvelle adaptation de Great Expectations de Charles Dickens pour BBC One et FX.

La série limitée comportera six parties, et c’est ce que Knight avait à dire : “L’adaptation de l’œuvre de Dickens est un délice. J’ai choisi Great Expectations comme prochaine œuvre à porter à l’écran non seulement en raison des personnages intemporels, mais aussi de l’histoire très actuelle.

“Étant moi-même fils de forgeron, le voyage de Pip de la forge à la société est très spécial pour moi”.

“FX est honoré d’entamer le prochain chapitre de sa collaboration avec Steven Knight, Ridley Scott, Tom Hardy et leurs équipes alors qu’ils se réunissent pour cette adaptation moderne des Grandes Espérances de Charles Dickens”, a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment.

Charlotte Moore a ajouté : “[Great Expectations est] le choix parfait compte tenu de son récit opportun et personnel. La version originale de Knight d’un des classiques les plus appréciés de Grande-Bretagne en fera un drame incontournable pour toute une nouvelle génération”.

De retour à Taboo, nous avons finalement obtenu une mise à jour début 2019, mais ce n’était pas vraiment une bonne nouvelle : Knight a révélé que l’écriture de la nouvelle série était “presque” terminée, mais que le tournage ne commencerait pas avant fin 2019 ou même peut-être début 2020.

Et puis il y a You Know What, qui a jeté un froid sur la grande majorité des personnes travaillant dans le cinéma et la télévision. Mais il semble que le tournage de Taboo n’avait même pas commencé à ce moment-là, compte tenu de leur emploi du temps très chargé.

Une autre raison pour laquelle l’émission prend son temps est due à Hardy et sa femme Charlotte Riley, qui ont également joué dans Peaky Blinders sous le nom de la riche veuve May Carleton, et qui ont eu un bébé en janvier 2019.

M. Knight a déclaré au Radio Times que la pré-production avait pris “un temps d’arrêt” pour cette raison.

Taboo saison 2 : Qui sera la vedette ?

Jusqu’à présent, Hardy est le seul retour confirmé pour la saison 2 de Taboo – il l’a en effet co-créée avec son père, Chips Hardy, après tout.

Hardy nous a parlé des origines de la série : “Elle est née de la collaboration entre Oliver Twist [la mini-série de 2007 de la BBC One] et Bill Sykes.

“Pour être franc, je voulais jouer Bill Sykes, Sherlock Holmes, Hannibal Lecter, Heathcliff, Marlow [de Heart of Darkness]… tous les personnages classiques en un seul.”

Au cours d’une interview avec Collider, M. Knight a expliqué pourquoi il a une si bonne relation de travail avec le leader de la série, et cela pourrait vous surprendre.

“Je pense que ça marche parce que nous ne nous fréquentons pas”, a-t-il dit. “Nous le faisons occasionnellement mais pas très souvent. Je pense que la relation est totalement axée sur le travail.

“Ce qui est bien avec Tom, c’est sa passion, son travail. Le métier d’acteur. Il n’est pas fan de la célébrité. Mais il adore jouer. Il aime le processus et le métier.

“Pour moi, le fait qu’il soit parfois disponible pour jouer des rôles que vous avez écrits est merveilleux parce que vous savez que vous pouvez faire confiance à quelqu’un pour vraiment faire ce que vous faites.

Parmi les principaux acteurs qui pourraient éventuellement revenir, on trouve Lorna Bow/Delaney (Jessie Buckley), Mark Gatiss (le Prince Régent), Stephen Graham (Atticus), David Hayman (Brace), Edward Hogg (Michael Godfrey), Jason Watkins (Solomon Coop) et Nicholas Woodeson (Robert Thoyt).

Et puis il y a les acteurs récurrents – Scroobius Pip (French Bill), Roger Ashton Griffiths (Abraham Appleby), Tom Hollander (George Cholmondeley), Marina Hands (Countess Musgrove), Lucian Msamati (George Chister) et Louis Serkis (Robert, demi-frère de James Delaney) – qui pourraient tous faire un retour.

Les acteurs suivants ont tous été tués dans la première série et ne réapparaîtront donc probablement pas, à moins qu’ils ne hantent James Delaney d’outre-tombe : Oona Chaplin (Zilpha Geary), Jefferson Hall (Thorne Geary), Leo Bill (Benjamin Wilton), Michael Kelly (Edgar Dumbarton) et Jonathan Pryce (Sir Stuart Strange).

Nous mettrons cette page à jour à l’approche de la nouvelle série, alors gardez la dans vos favoris pour connaître les dernières annonces de casting.

Taboo saison 2 : Que va-t-il se passer ensuite ?

La première série s’est terminée avec James et ses alliés survivants qui ont mis les voiles pour l’Amérique. Steven Knight nous a donné quelques indices sur la suite de l’histoire de James.

“Dans mon esprit, des choses explosives vont se produire, ce qui sera génial”, a déclaré Steven Knight. “Il y a une grande destination pour cela, mais je ne sais pas si nous sommes en mesure d’en parler dans les détails.”

Il a également plaisanté sur le fait que l’émission “se dirige vers l’ouest et devient un peu plus narcotique, plus touchée par l’opium” dans le deuxième chapitre.

Hardy a également parlé à Entertainment Weekly des alliés de Delaney et des raisons pour lesquelles ils sont si attirés par lui.

“Il a réuni un collectif très diversifié… Il y a aussi une étrange noblesse dans cette équipe, le genre de membres de la société pas très bien élevés”, a-t-il dit.

“Je pense que la plus grande chose que nous avions dans le contexte original de la série est que vous réalisez que James est la personne la moins sauvage de la pièce, que ce soit autour de la société ou du roi. Ceux qui sont considérés comme plus sauvages par ceux qui sont à l’extérieur, ceux qui sont sans voix se sont en quelque sorte regroupés pour utiliser leur intelligence collective afin de devenir une force avec laquelle il faut compter.

“Il y a quelque chose de totalement honnête et noble chez tous ceux qui montent sur ce bateau.”

Hardy a également donné des indices, suggérant que la deuxième saison de Taboo tournera autour du réseau d’espionnage américain “Colonnade”.

Quand il dit “Nous sommes Américains”, James est très ambigu sur la quantité d’informations qu’il va donner”, a-t-il déclaré. “Dans son esprit, vous saurez quand le moment sera venu”.

Le Radio Times a tenté de prédire ce qui pourrait se passer dans la deuxième saison de Taboo en examinant les événements réels qui se sont déroulés à cette époque.

Par exemple, la guerre entre la Grande-Bretagne et l’Amérique a joué un rôle énorme dans la première saison, mais ce conflit a pris fin peu après la fin des événements de ce chapitre au début de 1815.

Comme ils le soulignent : “Si une deuxième série incluait ces événements, cela pourrait rendre les plans de James un peu plus difficiles – si la Grande-Bretagne et l’Amérique sont plus amicales, comment peut-il les opposer l’une à l’autre ?

Il est également possible que James découvre davantage son propre héritage en Amérique, peut-être par le biais de contacts avec la tribu amérindienne dont sa mère était originaire. Ces révélations pourraient également permettre de percer d’autres mystères mis en place dès la première saison, notamment le secret du tatouage de James et les aspects plus sombres de son passé.

Taboo saison 3 et au-delà : Que nous réserve l’avenir ?

Il n’y a aucune chance que cette série devienne périmée – elle sera composée de trois séries et sortira pour Taboo, Knight ayant une idée très claire de la structure en trois actes de la série dans sa tête.

La première était “l’évasion”, la deuxième sera “le voyage”, et la troisième sera “l’arrivée”, et ce sera tout”, a-t-il révélé – ce qui équivaut probablement à seulement 16 heures de plus dans le monde obscur de James Delaney.

Knight a développé ce point au cours d’une conversation avec Collider, expliquant qu’il avait toujours prévu de cartographier l’histoire de Taboo sur trois saisons :

“Si nous nous y tenons tous et que nous voulons tous continuer, ce sera trois [saisons]. C’est mon plan. Parce que j’ai une sorte de parcours géographique à suivre. Il s’agit essentiellement d’un voyage vers l’ouest”, dit Knight.

“J’ai une destination en tête. Ce qui est toujours agréable si vous partez pour ce grand voyage, c’est ce qu’est l’écriture de trois huit heures. C’est bon de savoir où vous allez”.

Bien sûr, tout dépend beaucoup de Hardy, en tant qu’homme principal.

“Tout se résume à Tom”, a déclaré Landgraf à Deadline. “Tout se résume à ce que Tom veut faire, quand il veut le faire, quand il est disponible.

“Nous avons parlé – et nous parlons toujours – de la possibilité de faire une saison dont Tom ferait partie mais qui ne serait pas au centre de celle-ci.

“Il semble très émotionnellement, très engagé envers ce personnage, cependant, et très engagé envers cette série. Et Steven est toujours passionné et veut l’écrire, mais cela se résume à la disponibilité de Tom”.