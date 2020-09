Taboo Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails que vous devez savoir !!

Tabou une série de la BBC et création de Steven Knight et Hardy Son and Baker. Show est une série télévisée dramatique d’époque. Il reçoit des critiques positives et des éloges pour sa performance et son histoire. Bien que la BBC ait déjà renouvelé son émission en 2017 après la première saison. Mais jusque-là trois ans se sont écoulés, aucune information n’est disponible concernant la saison 2. Les fans et le public ont désespérément besoin de connaître la saison à venir de la série.

Date de sortie de la saison 2 de Taboo

Même après avoir obtenu le feu vert pour le renouvellement. Les fabricants ne divulguent aucune date de sortie. Cependant, ils confirment qu’il y aura encore deux saisons en franchise. Le retard de production est la principale cause de la date de sortie indéfinie. La saison 2 fait face à plusieurs retards depuis trois ans et maintenant la pandémie est un autre obstacle. On n’attend donc pas la saison 2 avant 2022.

Intrigue de Taboo Saison 2

La première saison de l’émission a un total de huit épisodes. Dans la finale, Zilpha se tue ainsi que James à un moment de son procès. Tandis qu’Atticus et Lorna disent à Helga que la société des Indes orientales accuse James d’avoir tué Winter. La saison suivante reprendra la piste dès la fin de la saison. Jusqu’à présent, il n’y a pas non plus de bande-annonce, alors attendez et regardez.

Taboo Saison 2: Acteurs

Il est certain que le personnage principal et principal de Tom Hardy reprendra. Avec lui Leo Bill, Stephen Graham, Jefferoon Hall, Mark Gatiss seront également présents. Certains nouveaux visages peuvent également rejoindre l’équipe.

