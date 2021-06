Tableaux des ventes du PS Store : Resident Evil Village est la reine du château

Sans surprise, le jeu PlayStation 5 et PS4 le plus téléchargé de mai est Resident Evil Village, la suite acclamée de la longue série d’horreur. Le jeu est un gagnant auprès des critiques, mais il semble également être un grand succès auprès des joueurs – la version PS5 est plutôt numéro un dans les deux régions, tandis que l’édition PS4 revendique respectivement les numéros un et deux en Europe et aux États-Unis.

De retour sur le graphique PS5, Returnal de Housemarque tient vraiment le coup; le tireur habile revendique la deuxième place en Amérique du Nord et la troisième en Europe. Bien que nous n’ayons pas de chiffres de vente, il semble que le jeu se porte bien sur la vitrine numérique. Pendant ce temps, sur le graphique PS4, Rust Console Edition fait également partie des best-sellers, s’installant au numéro un aux États-Unis et au troisième en Europe.

Quant au PSVR, c’est la même vieille histoire : Beat Saber est numéro un dans les deux régions, et les suspects habituels se disputent une place en dessous. Dans le classement des free-to-play, Call of Duty: Warzone est en tête, suivi de près par Fortnite, Rocket League et Genshin Impact.

Si vous voulez plus de détails, consultez le blog PlayStation par ici. Quels jeux avez-vous achetés sur le PS Store le mois dernier ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.