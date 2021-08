Tableaux des ventes du PS Store: les jeux de service règnent en maître en juillet sans incident

Le mois dernier, il n’y avait pas grand-chose à dire en termes de nouvelles versions de jeux, ce qui signifie que les jeux de service en ligne auxquels la plupart des gens jouent ont atteint le sommet des ventes du PlayStation Store. Ils tournent toujours autour des cinq premiers, mais maintenant ils sont en tête des charts. Le cas d’espèce est FIFA 21, qui était le jeu PS5 le plus vendu en juillet 2021 dans les régions de l’UE et des États-Unis/Canada. Non loin derrière se trouvent F1 2021 en Europe, Call of Duty: Black Ops Cold War et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pour les deux territoires, puis Ratchet & Clank: Rift Apart aux États-Unis/Canada.

Passer aux titres PS4 et aux joueurs dédiés à un seul joueur devrait maintenant détourner le regard. Le top cinq (pour les deux régions) est composé de Grand Theft Auto V, de la simulation de football susmentionnée, de NBA 2K21 et de Minecraft. Ce sont les types de jeux que les gens achètent en masse de nos jours, pas les campagnes à un seul joueur.

L’autre point de discussion à moitié intéressant serait que Splitgate est déjà le jeu gratuit le plus populaire. Grâce à une version bêta incroyablement populaire, il a battu Call of Duty: Warzone, Rocket League et Fortnite pour remporter la première place.