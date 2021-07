Tableaux des ventes du PS Store : Cyberpunk 2077 était le jeu PS4 le plus vendu de juin après le retour du PS Store

Qui se serait attendu à ça ? Après son retour sur le PlayStation Store le 21 juin 2021, Cyberpunk 2077 a réussi à devenir le titre PS4 le plus vendu de tout le mois en l’espace de neuf jours seulement. Le dernier tableau des ventes du PS Store place le RPG CD Projekt RED à la première place pour les territoires européen et américain, repoussant la concurrence de Grand Theft Auto V et de FIFA 21 à la deuxième place. Lorsque le jeu a été remis sur le PS Store, Sony a déclaré que « le travail sur la version PS4 se poursuit, avec des correctifs et des mises à jour qui seront publiés tout au long de l’année ». Cet avertissement n’était clairement pas suffisant pour dissuader les acheteurs intéressés de l’acheter.

Sur PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart a fait ses débuts à la première place pour les deux régions. Chivalry 2 a également bien fait pour lui-même, remportant la deuxième place aux États-Unis et la troisième en Europe. Guilty Gear Strive a pris la quatrième place aux États-Unis tandis que Scarlet Nexus se trouve à la cinquième place. Les deux titres se sont toutefois bien moins bien comportés en Europe, se classant respectivement 18e et 15e. Le jeu PSVR le plus populaire reste Beat Saber et Fortnite était le titre free-to-play le plus rentable. Affaires comme d’habitude là-bas alors.

C’est formidable de voir Insomniac Games en tête d’un autre tableau des ventes, mais la grande histoire ici est vraiment que Cyberpunk 2077 est revenu directement au sommet dès son retour sur le PS Store. Le jeu a toujours été disponible physiquement, mais clairement, beaucoup d’utilisateurs de PS5 et PS4 attendaient son retour numérique. Étiez-vous l’un d’entre eux ? Dites-nous pourquoi dans les commentaires ci-dessous.