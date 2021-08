Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Sony Dominant en tant que PS5 et les jeux PS4 revendiquent les premières places

Un autre gros lot de Stock PS5 doit avoir atteint les côtes britanniques la semaine dernière, car le tableau des ventes physiques de l’île est soudainement dominé par les titres disponibles sur le nouveau système. Ghost of Tsushima Director’s Cut fait ses débuts à la première place, et le duo d’Insomniac Games Ratchet & Clank: Rift Apart et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales prennent respectivement la deuxième et la troisième place.

La réédition PS5 améliorée de Sucker Punch a vendu 91% de ses copies en boîte sur le dernier système de Sony, tandis que l’équipe Lombax a bénéficié d’une augmentation de 105% des ventes physiques. Miles Morales avait besoin d’une augmentation de 92% des achats pour que le web-slinger puisse remporter le bronze sur le podium.

Une autre nouvelle sortie était Madden NFL 22, qui est entrée dans le classement à la 19e place. Les ventes ont chuté de 47% par rapport à la semaine de lancement de l’année dernière, mais 81% des achats concernaient les versions PS5 et PS4 (49% sur PS5, 32% sur PS4). Hades a glissé jusqu’au 23e rang au cours de sa deuxième semaine de disponibilité, Marvel’s Avengers est passé au 11e rang grâce à sa nouvelle extension Black Panther et Grand Theft Auto V a tenu bon en sixième.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 21 août 2021