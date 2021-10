Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Sonic Colors Ultimate bloque les Hot Wheels déchaînées de la finition du podium

Il ne faut pas oublier que ces graphiques britanniques sur lesquels nous faisons rapport chaque semaine sont purement basés sur les données des magasins de détail de brique et de mortier. Il n’y a pas d’informations de vente numériques ici – nous ne parlons que de jeux physiques que vous ramassez avec vos mains et apportez à une personne derrière un comptoir. Cela devrait, espérons-le, expliquer l’apparition soudaine de Sonic Colours: Ultimate, dont la sortie physique européenne a été retardée un certain temps. Il débute à la troisième place.

Pendant ce temps, Hot Wheels Unleashed, le jeu de course d’arcade moulé sous pression de Milestone, atterrit à la quatrième place, manquant de peu un début dans les trois premiers. Comme vous pouvez vous y attendre, FIFA 22 est tout en haut, où il restera probablement au moins quelques semaines.

Ailleurs dans le graphique, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est remonté à la sixième place, F1 2021 se maintient à la huitième place et Ratchet & Clank: Rift Apart dépasse presque le top 10, se classant 11e. Lost Judgment, arrivé à la quatrième place la semaine dernière, est désormais numéro 40.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 2 octobre 2021