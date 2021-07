Tableaux des ventes au Royaume-Uni : Ratchet & Clank : Rift Apart tient le coup dans un top 10 Nintendo-Heavy

Moins de la moitié des jeux du top 10 peuvent être joués sur un système PlayStation. Il est vrai que Nintendo domine le classement des jeux physiques au Royaume-Uni depuis des mois maintenant, et les derniers résultats ne sont pas différents. Heureusement, Ratchet & Clank: Rift Apart tient bon, passant du troisième au sixième parmi toutes les exclusivités Switch.

Ailleurs, FIFA 21 tient bon à la deuxième place et continue de se vendre principalement sur PS4 et PS5. Grand Theft Auto V arrive juste sous Ratchet en septième position, et Resident Evil Village est de retour à la hausse; il passe du 15e au neuvième. Le Spider-Man de Marvel: Miles Morales manque de peu dans le top 10, qui a également gagné quelques places pour se classer 11e.

Il n’y a pas trop de sorties majeures en boîte en juillet, mais nous nous attendons à ce que F1 2021 se qualifie en haut de la grille lors de sa sortie la semaine prochaine. Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 3 juillet 2021