Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Ratchet & Clank et Spider-Man reviennent tandis que F1 2021 prend la pole position

L’amour du Royaume-Uni pour la Formule 1 a propulsé la dernière simulation de course de Codemasters à la première place du classement des jeux physiques. F1 2021 est numéro un après avoir fait ses débuts à la deuxième place la semaine dernière, les versions PlayStation 4 et PS5 se combinant pour 63% des ventes totales.

Pendant ce temps, certains logiciels PS5 ont remonté les échelons cette semaine, grâce au retour en stock des consoles chez certains détaillants. Ratchet & Clank : Rift Apart était à la 10e place la semaine dernière, mais fait un grand bond en avant jusqu’à la troisième place. Faire un saut encore plus grand est Spider-Man de Marvel : Miles Morales. Ce jeu de lancement PS5 a également été revitalisé par l’augmentation du stock de matériel, et il passe du 17e au numéro six.

Le reste du top 10 est comme vous vous en doutez : entre tous les titres Nintendo, vous avez FIFA 21 au numéro quatre et Grand Theft Auto V au numéro neuf. Fait intéressant, Star Wars Jedi: Fallen Order fait son retour dans le classement au 11e rang, tandis que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 obtiennent un bond des ventes attendu, passant du 22e au 13e.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 24 juillet 2021