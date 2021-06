Tableaux des ventes au Royaume-Uni : Miles Morales tient bon alors que FIFA 21 remporte une nouvelle victoire

Le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni a ses hauts et ses bas, des choses qui changent et parfois même une ou deux surprises. Cependant, rien n’est plus cohérent dans les dépenses de jeu de ce pays que la franchise FIFA d’EA Sports. Les simulations de football, naturellement, sont omniprésentes dans les best-sellers, chaque entrée annuelle remplaçant la dernière. FIFA 21 a un peu bougé, mais il revient à la première place des derniers résultats. La normalité a été rétablie.

Ailleurs dans le top 10, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales reste assez persistant, redescendant à la quatrième place. Cela fait chuter Resident Evil Village à la cinquième place, ce qui signifie qu’Assassin’s Creed Valhalla descend d’une place à la sixième place. The Last of Us: Part II, qui est revenu au palmarès grâce à la vente Days of Play, passe de la troisième à la huitième place. Ghost of Tsushima se faufile dans le top 10, se cachant juste dans l’ombre au numéro 11.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 5 juin 2021