Tableaux des ventes au Royaume-Uni : Mario’s Hole in One force Ratchet & Clank : Rift Apart se contente de la troisième place

Le règne d’Insomniac Games en tête du classement des ventes physiques au Royaume-Uni a pris fin alors que Mario Golf : Super Rush prend la première place, poussant Ratchet & Clank: Rift Apart à la troisième place. L’exclusivité PlayStation 5 a passé les deux dernières semaines à la première place, mais une baisse de 78% des ventes la rend plus conforme aux habitudes d’achat habituelles des jeux à mesure qu’ils vieillissent. N’oubliez pas que le lombax a en fait augmenté ses ventes physiques au cours de la deuxième semaine de disponibilité, ce qui a largement contribué aux offres groupées de matériel et au bouche à oreille positif.

La seule autre nouvelle entrée cette semaine est Scarlet Nexus, qui fait ses débuts en huitième position. Il s’est mieux vendu sur PlayStation, la PS5 représentant 58% des ventes et la PS4 21%. C’est près de quatre exemplaires vendus sur cinq étant les versions pour les plates-formes Sony. Le reste du top 10 correspond à la lecture habituelle : les exclusivités Nintendo Switch sont importantes et des titres comme FIFA 21 et Assassin’s Creed Valhalla comblent les lacunes.

Fait intéressant, Cyberpunk 2077 a connu une augmentation de 374% de ses ventes pour le voir se classer 22e. Le retour du RPG sur le PS Store n’aura pas affecté le pic d’achat puisque ces statistiques ne suivent que les biens physiques, mais peut-être que le bavardage autour de son retour a influencé l’opinion générale.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 26 juin 2021