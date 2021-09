Tableaux des ventes au Royaume-Uni : les nouvelles versions comme Tales of Arise se vendent le mieux sur PS5

Il y a eu un certain nombre de nouvelles versions de jeux la semaine dernière, et parmi celles qui sont arrivées sur plusieurs plateformes, la part du lion des ventes physiques est allée aux versions PlayStation 5.

Dans le dernier tableau de détail du Royaume-Uni, au moins. Tales of Arise fait ses débuts à la deuxième place, et les copies PS5 représentent 58%, tandis que la version PS4 sort à 28%. De même, NBA 2K22 arrive en troisième position, et 46% des ventes concernaient la version PS5, et la version PS4 représente 27%. Enfin, Life Is Strange: True Colors – qui débute au numéro six – se vend le mieux sur PS5 avec 54% et PS4 avec 28%.

Beaucoup d’achats physiques pour les plateformes de Sony, donc. Avec un lot de nouveaux titres, cela signifie que certains sont forcés de sortir du top 10, et cela inclut Marvel’s Spider-Man: Miles Morales cette fois. Il glisse de la septième à la 13e. Pendant ce temps, F1 2021 tient la huitième place, GTA 5 est la neuvième et le reste du top 10 est à saveur Nintendo.

Voici à quoi ressemble le top 10 complet cette semaine.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : 11 septembre 2021