Tableaux des ventes au Royaume-Uni: les exclusivités PlayStation vont et viennent alors que GTA 5 est à la hausse

Grand Theft Auto V n’est qu’une machine, du moins au Royaume-Uni. Dans le dernier classement des jeux physiques, les Britanniques ont placé le titre mondial ouvert de mastodonte de Rockstar à la troisième place, se vendant le mieux sur PlayStation 4. C’est fou qu’il puisse encore grimper sur le podium.

Ailleurs, Ratchet & Clank: Rift Apart est le jeu PS5 le plus vendu de la semaine, remontant à la quatrième place. Ensuite, il y a une double facture de super-héros, avec Marvel’s Avengers et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales respectivement sixième et septième. Ghost of Tsushima: Director’s Cut était neuvième la semaine dernière mais a glissé du top 10 à la 13e. De même, Aliens: Fireteam Elite est désormais 12e après des débuts impressionnants en numéro un.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 4 septembre 2021