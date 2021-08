Tableaux des ventes au Royaume-Uni: GTA 5 continue de vendre, Hades dans le top 10

Rs Pro - Fiche de mise à la terre, Pression femelle 10mm

Type d'accessoires = Fiche de mise à la terre Type de connecteur = Pression femelle 10mm Type de prise = UK Conforme à la norme EN 61340-5-1 = Oui Conforme au programme de contrôle ESD S20.20 et à la norme EN 61340-5-1. Prises de terre - Royaume-Uni. Prises de terre pour le Royaume-Uni Raccordement à la terre des utilisateurs et du matériel des zones PSDE Pour une utilisation sur site et en usine Moulé en ABS. Fourni avec une résistance de 1 Mohm