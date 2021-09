Tableaux des ventes au Royaume-Uni : grande semaine pour les jeux PS5 alors que Deathloop prend la première place

Vous connaissez maintenant le score : à chaque fois que Stock PS5 est disponible au Royaume-Uni, les ventes des jeux de la console montent en flèche. Et la semaine dernière n’a pas été différente puisque Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a augmenté ses ventes de 223% pour se classer à la deuxième place tandis que Ratchet & Clank: Rift Apart s’est hissé à la quatrième place après une augmentation de 630% des achats d’exemplaires en boîte. Ensuite, il y a Ghost of Tsushima Director’s Cut, qui a atteint la sixième place après une augmentation des ventes de 233%.

Cependant, la seule nouvelle entrée la semaine dernière était Deathloop et elle a fait ses débuts à la première place. Alors que le titre en boucle temporelle a vendu le moins d’exemplaires au cours de sa première semaine par rapport aux jeux précédents d’Arkane Studios, vendant un peu moins que PREY, il convient de noter que la PS5 a toujours passé moins d’un an sur le marché. Par conséquent, il n’y a pas autant d’acheteurs potentiels actuellement. Bien sûr, les tableaux de vente au Royaume-Uni ne suivent également que les copies en boîte, et les achats numériques sont susceptibles d’être beaucoup plus importants.

Parmi les autres jeux PS5 et PS4 remarquables, citons Tales of Arise, qui, après avoir pris la deuxième place au cours de sa première semaine de disponibilité, tombe à la 14e place. La baisse de 70 pour cent des ventes est cependant normale pour les nouvelles versions. NBA 2K22 glisse de la troisième à la 10e place.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 18 septembre 2021